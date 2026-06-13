به گزارش خبرگزاری مهر، تک آهنگ «رنج گاه» به آهنگسازی و نوازندگی سنتور امیرحسین رئوفی در قالب یک اثر بی کلام بخش نخست یکی از کنسرت های این هنرمند در تالار رودکی تهران طی آذر ماه سال ۱۴۰۳ منتشر شد.
شریف لطفی رهبر ارکستر و موسیقی دان درباره این اثر نوشته است:
«گرامی امیرحسین رئوفی؛ اجرای تک نوازی شما با ساز سنتور، در تالار رودکی، زیر عناوین «رنجگاه» و «آن دستها» را اندیشهای نو در مسیر آکادمیک موسیقی ایرانی، میدانم.
پایبندیِ اجرای شما به عناصر موسیقی ایران و تاکید بر فضاهای به دور از تکرار اندر تکرارها، نویدبخش آزاداندیشیِ روش مند، در عرصه موسیقیِ آکادمیک کشور عزیزمان، ایران است.»
«رنجگاه» با پوستر و موشنگرافیِ حمیدرضا سوسنی، تدوین و جلوههای بصریِ نرگس مظاهری و پالایش صدا توسط فرزان روزبهانی تهیه و تولید تولید شده است. ضمن اینکه بخش دوم این کنسرت با عنوان «آن دستها» (به یاد دنیا فنیزاده) پیشتر منتشر شده و در دسترس مخاطبان قرار گرفتهاست.
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