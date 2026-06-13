به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی بعد از ظهر شنبه در گردهمایی دورهای فرمانداران استان اصفهان با تشریح شرایط جاری کشور اظهار کرد: امروز کشور در وضعیتی قرار دارد که میتوان آن را «صلح مسلح» توصیف کرد؛ شرایطی که در آن هم در عرصه نظامی پیروزیهای مهمی حاصل شده و هم دیپلماسی فعالانه در حال پیشبرد اهداف کشور است.
وی با اشاره به روند مذاکرات سیاسی افزود: در فرآیندهای دیپلماتیک، دادوستد امری طبیعی است و حملات اخیر دشمن نیز در راستای افزایش فشار و امتیازگیری در میز مذاکره صورت گرفت؛ اما جمهوری اسلامی ایران با بهرهگیری از ظرفیتهای خود، مقتدرانه از مواضعش دفاع کرده است.
معاون استاندار با بازخوانی صلح حدیبیه به عنوان نمونهای تاریخی از «صلح هوشمندانه»، تصریح کرد: این رخداد با وجود برخی مخالفتها، زمینهساز فتح مکه و گسترش اسلام شد و نشان داد که مذاکره و صلحِ مبتنی بر قدرت میتواند مقدمه پیروزیهای بزرگتر باشد. از این رو نباید مذاکره یا صلح قوی را زیر سؤال برد، بلکه باید همانند میدان جنگ با سربلندی از این مرحله نیز عبور کرد.
درویشی تأکید کرد: دشمن در سه هدف اصلی خود شامل «تجزیه ایران»، «نابودی تمدن ایرانی» و «تغییر رژیم» ناکام مانده و نظام با استحکام بیشتری به مسیر خود ادامه میدهد.
اقتصاد پساجنگ و ضرورت شکلگیری گفتمان توسعه
وی در ادامه با اشاره به چالشهای پیشرو در دوران پساجنگ گفت: مدیریت وضعیت اقتصادی در آینده مأموریتی دشوار خواهد بود و تهدیدهای اقتصادی اگر بهدرستی مدیریت نشوند، میتوانند آرامش جامعه را خدشهدار کنند.
معاون استاندار افزود: کشور از مدیران توانمند برخوردار است، اما فرآیندهای ناقص و سیاستهای نادرست همچون زنجیری بر پای مدیریت اجرایی عمل میکنند و نیازمند اصلاح فوری هستند.
درویشی راه عبور از شرایط کنونی را شکلگیری یک «گفتمان فراگیر توسعه» دانست و تأکید کرد: برای جبران عقبماندگیهای گذشته باید نگاه توسعهمحور و همافزا در دستور کار قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت خروج سیاست از وضعیت اضطرار در دوران پساجنگ تأکید کرد و گفت: برای تحکیم امنیت و تقویت انسجام اجتماعی، نیازمند افزایش نشاط سیاسی، تقویت احزاب و برگزاری انتخابات پویا هستیم.
درویشی با اشاره به همبستگی شکلگرفته در جریان جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در آن مقطع شاهد انسجام ملی کمنظیری بودیم و حاکمیت باید با هوشمندی این سرمایه اجتماعی را حفظ کند.
وی درباره تجمعات اخیر شبانه نیز گفت: این تجمعات برکاتی داشته، اما بر اساس مصوبات شورای فرهنگ عمومی، باید آسیبهای احتمالی آن بهویژه در نهادهای رسمی و شهرستانها به حداقل برسد تا به انسجام جامعه لطمهای وارد نشود.
معاون استاندار با تسلیت فرارسیدن ماه محرم تأکید کرد: شور و هیجان حسینی زمانی کاملتر و اثرگذارتر خواهد بود که با شعور، عقلانیت و تبیین صحیح اهداف قیام امام حسین(ع) همراه شود.
نظر شما