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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

واردات برنج نامرغوب ممنوع شد

واردات برنج نامرغوب ممنوع شد

گمرک ایران با ابلاغ بخشنامه‌ای بر لزوم تعیین ماهیت و احراز اصالت برنج‌های وارداتی طبق ضوابط سازمان ملی استاندارد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه‌ای بر لزوم تعیین ماهیت و اصالت برنج های وارداتی به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب بر اساس ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد.

واردات برنج نامرغوب ممنوع شد

کد مطلب 6858938
سمیه رسولی

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