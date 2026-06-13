واردات برنج نامرغوب ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامهای بر لزوم تعیین ماهیت و اصالت برنج های وارداتی به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب بر اساس ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد.
گمرک ایران با ابلاغ بخشنامهای بر لزوم تعیین ماهیت و احراز اصالت برنجهای وارداتی طبق ضوابط سازمان ملی استاندارد تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامهای بر لزوم تعیین ماهیت و اصالت برنج های وارداتی به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب بر اساس ضوابط سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد.
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