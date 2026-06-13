دستگیری سارقان منزل و مغازه در سلسله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، در راستای مبارزه قاطع با سارقان و افزایش ضریب امنیت عمومی، مأموران انتظامی شهرستان سلسله، شناسایی و دستگیری عوامل سرقت‌ها را در دستور کار خود قرار دادند.

شناسایی و دستگیری ۳ سارق در عملیات ضربتی

بر پایه این گزارش، مأموران با بهره‌گیری از اقدامات تخصصی و پلیسی، موفق به شناسایی ۳ نفر سارق شدند که پس از هماهنگی‌های قضائی، در عملیاتی ضربتی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

اعتراف به ۶ فقره سرقت منزل و مغازه

این گزارش می‌افزاید: متهمان در جریان تحقیقات پلیسی، به ۶ فقره سرقت منزل و مغازه در سطح شهرستان سلسله اعتراف کردند.

تحویل متهمان به مراجع قضائی

متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

پلیس لرستان ضمن تأکید بر تداوم برخورد با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.