ارزش اسپیس ایکس از دو هزار میلیارد دلار فراتر رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این رشد باعث شد ارزش این شرکت از مرز ۲ تریلیون دلار عبور کند و به ششمین شرکت بزرگ آمریکا از نظر ارزش بازار تبدیل شود. همچنین، ایلان ماسک را به نخستین فرد جهان با ثروت یک تریلیون دلاری تبدیل کرد.

پس از عرضه اولیه سهام (IPO) رکوردشکن به ارزش ۷۵ میلیارد دلار، سرمایه‌گذاران برای به دست آوردن سهمی از امپراتوری گسترده ماسک که حوزه‌هایی مانند موشک‌ها، ماهواره‌ها و هوش مصنوعی را در بر می‌گیرد با اشتیاق وارد بازار شدند. بیش از ۵۱۰ میلیون سهم به ارزشی حدود ۸۴ میلیارد دلار معامله شد، با وجود اینکه اسپیس‌ایکس در حال حاضر هنوز سودآور نیست و درآمد آن تنها بخش کوچکی از درآمد شرکت‌های فناوری هم‌ارزش خود را تشکیل می‌دهد.

عرضه اولیه سهام اسپیس ایکس بسیار راحت تر از آنچه ناظران تصور می کردند انجام شد و معاملات صبح جمعه به وقت آمریکا بدون وقفه ادامه یافت. ارزش سهام اسپیس ایکس در پایان روز ۱۶۰.۹۵ دلار به ازای هر بود و به این ترتیب ارزش آن به ۲.۱ هزار میلیارد دلار رسید.

این افزایش سبب شد ارزش اسپیس‌ایکس در بازار را از «بوردکام»، پیشی بگیرد. پس از اسپیس ایکس، آمازون با ۲.۶ هزار میلیارد دلار، در رتبه بعدی قرار گرفت.