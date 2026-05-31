قرارداد اسپیس ایکس با نیروی فضایی آمریکا برای ساخت گنبد طلایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اسپیس ایکس قراردادی به ارزش ۴.۱۶ میلیارد دلار با نیروی فضایی آمریکا برای ساخت ماهواره هایی امضا کرده که هواپیماها و موشک های خارجی را ردیابی می کنند. این طرح بخشی از پروژه گنبد طلایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است.

نیروی فضایی آمریکا از نامی رسمی تر برای گنبد طلایی استفاده می کند که « نشانگر اهداف متحرک هوابرد مبتنی بر فضا» است اما تخمین زده می شود همین سیستم دفاع موشکی طی بازه ۲۰ سال حدود ۱.۲ هزار میلیارد دلار هزینه داشته باشد. براساس بیانیه نیروی فضایی آمریکا، این پروژه از حسگرهای فضایی پیشرفته، لینک های ارتباطی سریع و ایمن و پردازش زمینی مقاوم برای ایجاد قابلیتی مداوم و جهانی به کار می رود که بتواند اهداف هوابرد را از فضا حس و ردیابی کند.

نیروی فضایی آمریکا همچنین چند قرارداد را به عنوان بخشی از یک پروژه بلند مدت امضا می کند اما قرارداد اصلی با اسپیس ایکس است که شامل ایجاد یک خوشه ماهواره ای تا ۲۰۲۸ میلادی است.

پیش از این وال استریت ژورنال گزارش داده بود اسپیس ایکس یک قرارداد دو میلیارد دلاری برای کمک به پروژه گنبد طلایی در اواخر سال جاری دریافت می کند.

نیروی فضایی آمریکا فراتر از این پروژه، یک قرارداد ۲.۲۹ میلیارد دلاری در روزهای گذشته با اسپیس ایکس امضا کرد. هرچند قراردادها مشابه هستند اما قرارداد اولیه شامل توسعه یک شبکه ارتباطی مقاوم با سرعت بالا و مبتنی بر فضا است.