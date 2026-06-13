توقیف محموله میلیاردی روغن موتور قاچاق در الیگودرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان لرستان، مأموران انتظامی شهرستان الیگودرز با هوشیاری و انجام اقدامات پلیسی، یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق را در محورهای مواصلاتی این شهرستان متوقف کردند.

کشف ۲ هزار لیتر روغن موتور قاچاق از کامیون

در بازرسی از این خودرو، مقدار ۲ هزار لیتر روغن موتور فاقد هرگونه مجوز قانونی و مدارک گمرکی کشف شد.

ارزش ریالی محموله؛ ۱۵ میلیارد ریال

کارشناسان ارزش ریالی محموله مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

دستگیری متهم و معرفی به مراجع قضائی

در همین راستا، فرد متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

پلیس استان لرستان ضمن تأکید بر برخورد قاطعانه با قاچاقچیان کالا، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.