۱۶ هزار زوج مازندرانی منتظر دریافت وام ازدواج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی بعدازظهر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان مازندران، با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اعطای وام ازدواج، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۶ هزار جوان استان چشم‌انتظار دریافت این تسهیلات هستند و این آمار قابل اغماض نیست.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با سفر به تهران و گفت‌وگو با دستگاه‌های مرتبط، زمینه رفع موانع موجود را فراهم آورند.

در همین حال، حسین بریمانی، مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواج در استان گفت: تا پایان آذر ماه سال جاری (۱۴۰۴)، ۱۴ هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات شده‌اند.

به گفته وی، مجموع مبلغ وام‌های پرداختی در این حوزه به ۶۵ هزار و ۲۵۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال رسیده است.

بریمانی همچنین به خدمات مشاوره‌ای رایگان در حوزه ازدواج اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون ۶۶ مرکز مشاوره ازدواج در سراسر مازندران فعال است و هزینه خدمات آن‌ها توسط اداره کل ورزش و جوانان تأمین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: پارسال حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر از این خدمات بهره‌مند شدند.

در بخش دیگری از این نشست، فریدون کلبادی‌نژاد، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، از طراحی برنامه‌هایی برای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان پس از پایان امتحانات خبر داد.

وی گفت: برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و مهارتی متنوعی برای دانش‌آموزان در نظر گرفته شده که به محض بازگشایی مدارس، در محیط‌های آموزشی اجرا خواهد شد و در صورت نبود امکان حضور فیزیکی، این برنامه‌ها به شیوه‌های جایگزین پیگیری می‌شوند.