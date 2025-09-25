  1. استانها
  2. تهران
۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

۲۴۳ میلیارد تومان برای توسعه و ایمن‌سازی راه‌های پاکدشت اختصاص یافت

۲۴۳ میلیارد تومان برای توسعه و ایمن‌سازی راه‌های پاکدشت اختصاص یافت

پاکدشت- فرماندار پاکدشت از اختصاص ۲۴۳ میلیارد تومان اعتبار ملی و استانی برای توسعه و ایمن‌سازی راه‌های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری در جمع خبرنگاران از اختصاص ۲۴۳ میلیارد تومان اعتبار ملی و استانی برای توسعه و ایمن‌سازی راه‌های پاکدشت خبر داد.

حیدری در ادامه با اشاره به لزوم ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل در پاکدشت اظهار داشت: توسعه جاده‌ها، رفع نقاط حادثه‌خیز و ایمن‌سازی مسیرهای روستایی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم در حوزه راه‌های این شهرستان به شمار می‌رود و در همین راستا اعتبارات ویژه‌ای برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است.

وی در تشریح جزئیات اعتبارات گفت: در بخش استانی بیش از ۸۵ میلیارد تومان برای پروژه‌هایی همچون ایمن‌سازی و بهسازی راه‌های روستایی، رفع نقاط حادثه‌خیز، تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات راهداری، تعریض محور قشلاق – فردیس – جیتو و همچنین پروژه‌های فیلستان، پوینک و گلزار تخصیص یافته است.

فرماندار پاکدشت افزود: در بخش ملی نیز ۱۳۰ میلیارد تومان برای روکش آسفالت محور امام رضا (ع) و مسیرهای شهری، ۷۵ میلیارد تومان برای احداث دوربرگردان کمربندی جنوبی، ۲۸ میلیارد تومان برای پروژه‌های روشنایی و ۹ میلیارد تومان برای احداث زیرگذر احشام در نظر گرفته شده است.

حیدری با تأکید بر ضرورت اجرای این پروژه‌ها عنوان داشت: اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده ضمن ارتقای سطح ایمنی و تسهیل تردد در محورهای مواصلاتی، نقش مهمی در افزایش رفاه عمومی و کاهش تصادفات در پاکدشت خواهد داشت.

کد خبر 6601443

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها