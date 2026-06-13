به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی بعد از ظهر شنبه، آیین تکمیل و بهرهبرداری از ۱۰۰ کیلومتر بزرگراه بیرجند ـ قاین با حضور استاندار خراسان جنوبی، ائمه جمعه قاین و آرینشهر، نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مردم و مسئولان برگزار شد.
گفتنی است؛ عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۸۷ آغاز شده بود و طی یک سال گذشته با پیگیریهای استاندار و نگاه ویژه دولت، روند اجرای آن شتاب گرفت و سرانجام به ثمر نشست.
همچنین برای اجرای این طرح که بخشی از کریدور راهبردی شمال ـ جنوب کشور به شمار میرود، بیش از ۲.۵ همت اعتبار هزینه شده و ارزش روز آن بالغ بر ۷ همت برآورد میشود.
شایان ذکر است؛ تکمیل بزرگراه بیرجند ـ قاین به عنوان یکی از مهمترین مطالبات مردم خراسان جنوبی، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی جادهای، تسهیل حملونقل و توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت.
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