به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی بعد از ظهر شنبه، آیین تکمیل و بهره‌برداری از ۱۰۰ کیلومتر بزرگراه بیرجند ـ قاین با حضور استاندار خراسان جنوبی، ائمه جمعه قاین و آرین‌شهر، نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مردم و مسئولان برگزار شد.

گفتنی است؛ عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۸۷ آغاز شده بود و طی یک سال گذشته با پیگیری‌های استاندار و نگاه ویژه دولت، روند اجرای آن شتاب گرفت و سرانجام به ثمر نشست.

همچنین برای اجرای این طرح که بخشی از کریدور راهبردی شمال ـ جنوب کشور به شمار می‌رود، بیش از ۲.۵ همت اعتبار هزینه شده و ارزش روز آن بالغ بر ۷ همت برآورد می‌شود.

شایان ذکر است؛ تکمیل بزرگراه بیرجند ـ قاین به عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم خراسان جنوبی، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی جاده‌ای، تسهیل حمل‌ونقل و توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت.