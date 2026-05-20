۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

دو پروژه ۱۷ ساله در خراسان جنوبی به بهره‌برداری می‌رسد

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گفت: دو پروژه باقی مانده از ۱۷ سال قبل در استان به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی خراسان جنوبی اظهار کرد: جاده ماهیرود- فراه یکی از پروژه های باقی مانده از ۱۷ سال قبل است که در سال جاری تکمیل و به بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد: دو بانده کردن جاده بیرجند- قاین هم دیگر پروژه ای است که بعد از ۱۷ سال ، این آرزوی دیرینه مردم اجرایی می شود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به این که پروژه راه آهن استان در دولت آیت الله شهید رئیسی شروع شد، اظهار کرد: اعتبارات اختصاص یافته به این پروژه در دولت قبل ۱۵ درصد و در این دولت در یک سال گذشته ۳۵ درصد بوده است و با اختصاص ۱.۹ همت در این خصوص در پایان سال گذشته مطالبات بیش از دو هزار و ۱۰۰کارگر این پروژه پرداخت شد.

هاشمی خاطرنشان کرد: سال گذشته در مجموع ۷۰ کیلومتر از دو بانده سازی جاده بیرجند- قاین به بهره برداری رسید و در سال جاری هم ۵۰ کیلومتر دیگر آن در حال انجام است.

وی با تاکید بر این که گستردگی خراسان جنوبی نیازمند نگاه ویژه به این استان برای رفع مشکلات موجود در آن دارد، افزود: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس جمهور هم در سفر به استان بر تسریع اجرای پروژه راه آهن استان تاکید کرده اند.

هاشمی متذکر شد: از ایام جنگ رمضان تاکنون ۸۶۴ درصد واردات کالا از افغانستان به ایران از طریق ماهیرود نسبت با سال گذشته افزایش یافته است.

