به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل‌ روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز، نشست مشترک مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز و مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با هدف بررسی زمینه‌های همکاری و ظرفیت‌های مشترک در حوزه توسعه روستاهای استان برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی روستاهای استان البرز مورد بررسی قرار گرفت و طرفین ضمن تأکید بر ضرورت تقویت و شکوفایی این توانمندی‌ها، بر صیانت و پاسداشت میراث فرهنگی ارزشمند و غنی استان تأکید کردند.

در ادامه این جلسه، معدن‌کن، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری البرز، با اشاره به اولویت‌های سال جاری این دفتر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دفتر امور روستایی و شوراها در سال جاری، فراهم‌سازی بسترهای تحقق درآمد پایدار برای روستاهای استان است.

وی توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های گردشگری و همچنین تقویت فعالیت‌های صنایع‌دستی را از مهم‌ترین راهکارهای دستیابی به این هدف عنوان کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و فرهنگی روستاها می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان ایفا کند.

همچنین زینالی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز، در این نشست از آمادگی این اداره‌کل برای تسهیل و تسریع فرآیند صدور مجوزهای بوم‌گردی در روستاهای استان خبر داد.

وی همچنین برگزاری دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی رایگان صنایع‌دستی در روستاهای استان را از دیگر برنامه‌های حمایتی این اداره‌کل برشمرد و تأکید کرد که توسعه فعالیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش درآمد، اشتغال و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی روستاهای البرز باشد.

در پایان این نشست، دو طرف بر تداوم همکاری‌های مشترک و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه پایدار روستاها، تقویت اقتصاد محلی و حفظ میراث فرهنگی استان تأکید کردند.