حریزاوی: مراکز معارفی بستر بازخوانی اندیشه امامین انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام روح الله حریزاوی بعد از ظهر شنبه در نشست اساتید و فعالان مراکز معارفی استان زنجان، با اشاره به روند شکلگیری این حرکت علمی و فرهنگی در کشور، اظهار کرد: این جریان طی یک سال گذشته با همت جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه و با الهام از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی شکل گرفته و امروز به یک مطالبه فراگیر در سطح کشور تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۷۰۰ نقطه در کشور متقاضی راهاندازی مراکز و دورههای معارفی هستند، افزود: استقبال گسترده از این طرح نشاندهنده نیاز جدی نسل جوان به آموزشهای عمیق، کاربردی و تمدنساز دینی است.
ضرورت عبور از رویکردهای حداقلی در فهم دین
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به دیدگاههای امام خمینی(ره)، شهید مطهری و رهبر معظم انقلاب درباره تحول در نظام معرفتی حوزه و دانشگاه، گفت: امام راحل در منشور روحانیت تصریح کردند که فقه به معنای مصطلح و رایج، به تنهایی پاسخگوی همه نیازهای جامعه نیست. رهبر معظم انقلاب نیز در سالهای اخیر بر ضرورت حرکت به سمت «فقه حداکثری» تأکید کرده و رویکردهای محدود و فردمحور را مورد نقد قرار دادهاند.
حریزاوی ادامه داد: در فقه فردی عمدتاً روابط فرد با فرد، فرد با حکومت یا فرد با محیط پیرامونی مورد توجه قرار میگیرد، اما در فقه حداکثری، جامعه و حکومت نیز به عنوان موجوداتی دارای هویت، حیات، رشد و افول دیده میشوند و میتوانند موضوع تکلیف و مسئولیت قرار گیرند.
وی تصریح کرد: اگر جامعه را دارای روح و شخصیت مستقل بدانیم، دیگر نمیتوان تنها با «فقهالمسائل» به مسائل پیچیده عصر حاضر پاسخ داد؛ بلکه نیازمند حرکت به سمت «فقه نظام» و در مراحل بالاتر «فقه تمدن» هستیم.
ظرفیت عظیم اندیشه امامین انقلاب باید بازخوانی شود
حریزاوی با اشاره به حجم گسترده تولیدات فکری امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: از نخستین آثار و بیانیههای امام راحل تا امروز، منظومهای غنی از اندیشههای راهبردی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و تمدنی شکل گرفته است که بخش قابل توجهی از آن هنوز برای نسل جوان بازخوانی و تبیین نشده است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در حوزههایی همچون جهاد، مقاومت، تمدنسازی، فرهنگ، علم و حکمرانی اجتماعی، مفاهیم و صورتبندیهای جدیدی را ارائه کردهاند که ظرفیت تولید دهها اثر علمی و آموزشی را دارد و باید به زبان روز برای جامعه عرضه شود.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی با تشریح روند تدوین محتوای مراکز معارفی گفت: پس از بررسی خلأهای موجود در عرصه آموزشهای دینی و فرهنگی، مجموعهای از اساتید حوزه و دانشگاه اقدام به طراحی بستههای جدید معارفی کردند که حاصل ماهها کار علمی و مشورتهای تخصصی است.
وی افزود: تاکنون صدها پیشنهاد و اصلاحیه از سوی اساتید و صاحبنظران سراسر کشور دریافت و در بازنگری محتوای دورهها اعمال شده است که این امر به غنای علمی این مجموعه کمک کرده است.
حریزاوی ساختار محتوایی این دورهها را مبتنی بر پنج حوزه اصلی «معارف توحیدی»، «معارف ولایی»، «معارف معنوی»، «معارف انقلابی» و «معارف تمدنی» عنوان کرد و گفت: این تقسیمبندی با هدف ارائه منظومهای جامع از معارف اسلامی و پاسخگویی به نیازهای فکری و اجتماعی نسل جدید طراحی شده است.
مقابله با گسترش عرفانهای کاذب و شبهمعنویتها
وی یکی از مهمترین ضرورتهای امروز جامعه را تقویت معنویت اصیل اسلامی دانست و گفت: گسترش جریانهای انحرافی و عرفانهای کاذب نشان میدهد که در حوزه معنویت با خلأهای جدی مواجه هستیم.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی افزود: برخی جریانهای انحرافی با سوءاستفاده از نیازهای معنوی جوانان توانستهاند افراد زیادی را جذب کنند؛ از این رو ارائه عرفان ناب اسلامی و معنویت اصیل شیعی باید به یکی از محورهای اصلی فعالیت مراکز معارفی تبدیل شود.
حریزاوی با اشاره به جنگ شناختی و رسانهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: دشمن بیش از هر چیز معارف اسلامی، معارف شیعی و معارف انقلاب اسلامی را هدف قرار داده است؛ بنابراین تبیین و ترویج این حوزهها باید در اولویت فعالیتهای فرهنگی قرار گیرد.
وی ادامه داد: موضوعاتی همچون قیام، مقاومت، استقامت، ولایت اجتماعی، جهاد تبیین و تمدن اسلامی از جمله مباحثی است که باید به صورت عمیق و کاربردی برای نسل جوان تبیین شود.
طراحی دورههای «الهیات مضاف» متناسب با نیازهای جامعه
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی از طراحی مجموعهای از دورههای جدید در قالب «الهیات مضاف» خبر داد و گفت: دورههایی همچون الهیات جهاد، الهیات شهادت، الهیات بیعت، الهیات فتح، الهیات بعثت و الهیات استغاثه متناسب با نیازهای روز جامعه طراحی شده و برخی از آنها در حال اجراست.
وی افزود: این دورهها با استقبال مناسبی از سوی نخبگان، دانشجویان و فعالان فرهنگی مواجه شده و ظرفیت مهمی برای تعمیق فهم دینی و انقلابی جامعه به شمار میرود.
هدف مراکز معارفی تربیت نیروی رسالتمحور است
حریزاوی با بیان اینکه هدف این مراکز صرفاً آموزش یا ارائه مدرک نیست، تصریح کرد: رسالت اصلی مراکز معارفی تربیت نیروهای مؤمن، مسئولیتپذیر و میداندار است.
وی افزود: فردی که معارف توحیدی را فرا میگیرد باید توان پاسخگویی به شبهات را داشته باشد؛ کسی که معارف ولایی را میآموزد باید قدرت شبکهسازی اجتماعی و ایجاد پیوندهای مؤمنانه را پیدا کند؛ و دانشپژوهی که معارف انقلابی و تمدنی را فرا میگیرد باید بتواند در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و بینالمللی نقشآفرینی مؤثر داشته باشد.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی با استناد به بیانیه «حوزه پیشرو و سرآمد» رهبر معظم انقلاب، هدف نهایی این مراکز را تربیت «مجاهد فرهنگی» عنوان کرد و گفت: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به نیروهای آگاه، متعهد و دارای روحیه جهادی نیاز دارد.
وی تأکید کرد: مراکز معارفی نه رقیب حوزههای علمیه هستند و نه موازی با طرحهایی مانند طرح ولایت، حوزههای دانشجویی یا حلقههای صالحین.
حریزاوی افزود: این مراکز در واقع مکمل سایر مجموعههای تربیتی و آموزشی کشور هستند و میتوانند زمینه آشنایی عمیقتر نسل جوان با معارف اسلامی و حتی هدایت علاقهمندان به مسیرهای تخصصی حوزوی را فراهم کنند.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به نقش این سازمان در پشتیبانی از طرح مراکز معارفی، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی خود را حامی و پشتیبان این جریان میداند و تلاش شده است این حرکت در قالب یک شبکه مردمی، علمی و فراگیر شکل بگیرد تا با تغییرات مدیریتی دچار وقفه یا آسیب نشود.
وی خاطرنشان کرد: امروز هزاران استاد، دانشجو و دانشآموز در این مسیر حضور دارند و ظرفیت ارزشمندی برای ترویج معارف اسلامی، اندیشه امامین انقلاب و تربیت نسل آینده انقلاب اسلامی در سراسر کشور شکل گرفته است.
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