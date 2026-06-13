پاسداشت خون شهدای جنگ ۱۲ روزه و رمضان؛ منتقم خون «قائد شهید» هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام والمسلمین جوشقانی ظهر شنبه در آیین نکوداشت شهدای اقتدار و جانبازان «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» که در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) کرج برگزار شد، با اشاره به عبرت‌های تاریخی وقایع صدر اسلام اظهار کرد: تاریخ گواهی می‌دهد که چگونه در جریان حکمیت، خدعه و نیرنگ دشمن باعث شد تا حق پایمال شود. امروز نیز در شرایطی که بحث مذاکرات مطرح است، باید مراقب بود تا با ابزارهای رسانه‌ای و فریب‌کاری، «عمرعاص‌های» زمان، مطالبات ناحق خود را به ملت تحمیل نکنند.

مذاکرات نباید به خلع سلاح ملت منجر شود

وی با انتقاد شدید از مفاد مطرح شده در برخی توافقات احتمالی افزود: دشمن به دنبال آن است که با تحت فشار قرار دادن نظام، ما را از حقوق مسلم خود در تنگه هرمز، توان موشکی و غنی‌سازی اورانیوم محروم کند. پذیرش چنین شرایطی که در آن هیچ تضمینی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد، به معنای خلع سلاح ملی و پذیرش توافقی به مراتب بدتر از برجام است.

رئیس عقیدتی سیاسی پلیس البرز تأکید کرد: اگر ما از برتری خود در تنگه هرمز و توان بازدارندگی موشکی عقب‌نشینی کنیم، باید منتظر جنگ‌های سخت‌تری باشیم. ملت ما که بیش از صد روز است در میدان حضور دارند و ندای حق‌طلبی سر می‌دهند، خواهان توافقی عزتمندانه هستند که در آن کرامت ایران اسلامی حفظ شود.

انتقام خون «امام شهید» مطالبه اصلی امت است

جوشقانی با مقایسه بهانه‌های آغاز جنگ‌های جهانی با جایگاه رفیع شهدای انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: استکبار برای قتل یک ولیعهد غیرمسلمان جنگ جهانی به راه انداخت، اما انتظار دارد ما از خون پاک سرلشکر سلیمانی و «قائد شهید» و «امام شهیدمان» بگذریم. هر تار موی این شهدا از تمام دنیای استکبار ارزشمندتر است و ما تا آخرین لحظه منتقم خون مطهر آنان خواهیم بود.

وی خطاب به مسئولان دیپلماسی و تصمیم‌گیر کشور گفت: دولت و مجلس باید صدای مردم را بشنوند. مردم ما با حضور حماسی خود نشان دادند که پشت سر ولایت ایستاده‌اند. نباید اجازه داد با دور زدن خطوط قرمز، شرایطی را بر رهبر جامعه تحمیل کنند که منجر به «صفین» دیگری شود.

روایت جانسوز از حسرت زیارت کربلا

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان البرز در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به روحیه معنوی و مظلومیت امام شهید (ره) گفت: امام شهید ما با وجود اقتدار بی‌نظیری که در هدایت امت داشت، همواره در حسرت زیارت مرقد مطهر اباعبدالله الحسین (ع) بود. ایشان بارها فرموده بودند که «بسیار علاقه داشتم به کربلا بروم اما چه کنم که نشد».

وی افزود: اگرچه ایشان در دوران حیات بر مزار شش‌گوشه حاضر نشدند، اما شک نداریم که امروز در آغوش گرم سیدالشهدا (ع) متنعم هستند. وظیفه ما امروز این است که با پاسداری از خون ایشان و شهدای اقتدار، اجازه ندهیم آرمان‌های این بزرگواران در پیچ‌ و خم‌های سیاسی به فراموشی سپرده شود.

به گزارش مهر، در این مراسم که با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد، از تعدادی از جانبازان و خانواده شهدای انتظامی استان البرز در جنگ‌های اخیر تجلیل به عمل آمد.