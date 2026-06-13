به گزارش خبرنگار مهر مهرآسا مهردادی عصر شنبه در کارگاه مدیریت راهبردی حریق اظهار داشت: دفتر یونسکو در ایران از سال ۲۰۰۲ میلادی ایجاد شده و یکی از شعب دفاتر سازمان ملل در ایران است. تمرکز اصلی این دفتر بر آموزش و فرهنگ اطلاع‌رسانی در کشور ما قرار دارد.

وی افزود: یونسکو یکی از شرکای اصلی سازمان حفاظت محیط زیست است و بحث تقویت ظرفیت‌ها رکن اصلی پیشرفت محسوب می‌شود.

مهردادی گفت::همکاری میان دستگاه‌ها به ویژه در مسئله آتش‌سوزی اهمیت حیاتی دارد زیرا آتش‌سوزی یک مسئله بخشی نیست و سازمان محیط زیست، اداره منابع طبیعی، هلال احمر، هیئت کوهنوردی و جامعه محلی همه باید با هم کار کنند تا در زمان مناسب پاسخگویی مناسبی شکل بگیرد.

مدیر دفتر یونسکو در تهران هماهنگی میان نهادها را از هر بحث دیگری مهمتر دانست و تأکید کرد: هدف اصلی این کارگاهها رسیدن به نقطه مطلوب در هماهنگی است.

وی با اشاره به یک مورد آتش‌سوزی که وسعت آن نسبت به بسیاری موارد دیگر کمتر بود اما مطالبه‌گری جامعه و ارگان‌های بین‌المللی از آن بسیار گسترده بود گفت: یونسکو از ایران و خارج از کشور بیش از ۴۰۰ ایمیل و درخواست کمک دریافت کرد. این رویداد باعث شد یونسکو به فکر ارائه کمک به ایران بیفتد.

مهردادی افزود: خوشبختانه دولت ژاپن تقبل کرد که اهمیت این آتش‌سوزی ارزیابی شود و برای موارد بعدی ظرفیت‌سازی صورت گیرد تا همه نهادها بتوانند با هم همکاری کنند.

وی تصریح کرد: این پروژه از طریق صندوق ملی محیط زیست به عنوان ارگان واسط برای جابجایی اعتبار مصوب شده است.

مدیر بخش علوم دفتر یونسکو در تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که با توجه به آغاز مجدد فصل آتش‌سوزی، زمان برگزاری این کارگاه بسیار مناسب بوده و بتوان در آینده نیز در کمک به اداره کل محیط زیست مازندران و سازمان حفاظت محیط زیست همکاری مؤثری داشت.