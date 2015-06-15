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۲۵ خرداد ۱۳۹۴، ۱۸:۰۴

بودجه اطفای حریق در مناطق چهارگانه سازمان محیط زیست کافی نیست

بودجه اطفای حریق در مناطق چهارگانه سازمان محیط زیست کافی نیست

یک مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بودجه اطفای آتش سوزی در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست کافی نیست، تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی در اعتبارات مدیریت اطفای حریق بازنگری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی تیموری با اشاره به حادثه آتش سوزی اخیر در استان ایلام گفت: این آتش سوزی فقط در ۱۵ هکتار از وسعت مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست اتفاق افتاده است و مابقی آن  که حدود ۹۰ در صد از وسعت مناطقی که دچار آتش سوزی شده اند تحت نظارت سازمان جنگلها و مراتع بوده است.

وی افزود: این به معنای توپ به زمین انداختن سایر دستگاه ها نیست بلکه شرح وظایفی است که به لحاظ تشکیلاتی و قانونی در اختیار دستگاه قرار دارد.

مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار وصید سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه آتش سوزی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست با تلاش های محیط بانان و مردم با استفاده از تجهیزاتی که در اختیار داشته اند، در ساعات اولیه این حادثه خاموش شد، گفت: بیشتر وسعت مناطقی که دچار حریق شد ؛ به لحاظ تشکیلاتی و ساختار تحت نظارت سازمان جنگلها و مراتع است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون حفظ جنگلها و مراتع بر عهده سازمان جنگل ها و مراتع است، افزود:  حدود ۱۰ درصد از مراتع و جنگلهای کشور تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مناطق چهارگانه است و در حفظ آن برنامه ریزی و منابع مالی در اختیار دارد.

تیموری با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اطفای و آتش سوزی به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص یافته است، گفت: در ۱۸ استانی که سابقه آتش سوزی در مناطق تحت مدیریت این سازمان داشته اند، تجهیزات انفرادی و سایل اطفای حریق  با توجه به بودجه و اعتبارات اختصاص یافته خریداری شده است .

وی تصریح کرد: در ابتدای سال ۹۴ نیز برای آماده سازی و آموزش نیروهای محیط بان در سطح کشور در سه استان مانور اطفای حریق با همکاری دستگاه های مسئول برگزار شد و محیط بانان استانهای همجوار نیز در این مانور شرکت کردند و آموزش های لازم را دیدند تا برای پیشگیری اطفای حریق با سرعت  و مهارت بیشتری عمل کنند.

تیموری با تاکید بر اینکه محیط بانان همواره برای مهار آتش سوزی و حفظ جنگلها و مراتع به جنگلبانان کمک می کنند، اظهار داشت: همدلی بین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع وجود دارد ولی سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً درحوزه اختیارات قانونی خود برای حفظ مناطق تحت مدیریت تلاش می کند و بی تفاوت به موضوع آتش سوزی جنگلها نیست.

وی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که دغدغه مردم و حفظ جنگلها که جزء انفال محسوب می شوند را دارند؛ توصیه کرد: در زمان تصویب لایحه بودجه توجه ویژه به موضوع مدیریت بحران و اطفای حریق داشته باشند.

تیموری خواستار بازنگری در تخصیص اعتبارات و بودجه مدیریت بحران و آتش سوزی در مناطق حفاظت شده از سوی مجلس شورای اسلامی شد و افزود: بودجه کنونی مدیریت اطفای حریق جوابگوی مدیریت بحران را در کشور نمی دهد.

وی ادامه داد : بودجه مناسب در شان حفظ جنگلها و میراث طبیعی و انفال قرار گیرد و نظارت های لازم در این خصوص از سوی مجلس صورت گیرد.

مدیر کل دفتر مدیریت شکار وصید سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه این سازمان با کمبود نیروی انسانی و منابع مالی محدود مواجه است، گفت: این سازمان در راستای ارتقای آموزش جوامع محلی و رشد کمی و کیفی تشکل های مردم  نهاد برای حفظ محیط زیست نیز تلاش می کند تا از این طریق بتواند بخش از مشکلات خود را جبران کند.

کد مطلب 2779828

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