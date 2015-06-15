بودجه اطفای حریق در مناطق چهارگانه سازمان محیط زیست کافی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی تیموری با اشاره به حادثه آتش سوزی اخیر در استان ایلام گفت: این آتش سوزی فقط در ۱۵ هکتار از وسعت مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست اتفاق افتاده است و مابقی آن که حدود ۹۰ در صد از وسعت مناطقی که دچار آتش سوزی شده اند تحت نظارت سازمان جنگلها و مراتع بوده است.

وی افزود: این به معنای توپ به زمین انداختن سایر دستگاه ها نیست بلکه شرح وظایفی است که به لحاظ تشکیلاتی و قانونی در اختیار دستگاه قرار دارد.

مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار وصید سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه آتش سوزی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست با تلاش های محیط بانان و مردم با استفاده از تجهیزاتی که در اختیار داشته اند، در ساعات اولیه این حادثه خاموش شد، گفت: بیشتر وسعت مناطقی که دچار حریق شد ؛ به لحاظ تشکیلاتی و ساختار تحت نظارت سازمان جنگلها و مراتع است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون حفظ جنگلها و مراتع بر عهده سازمان جنگل ها و مراتع است، افزود: حدود ۱۰ درصد از مراتع و جنگلهای کشور تحت نظارت و مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مناطق چهارگانه است و در حفظ آن برنامه ریزی و منابع مالی در اختیار دارد.

تیموری با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اطفای و آتش سوزی به سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص یافته است، گفت: در ۱۸ استانی که سابقه آتش سوزی در مناطق تحت مدیریت این سازمان داشته اند، تجهیزات انفرادی و سایل اطفای حریق با توجه به بودجه و اعتبارات اختصاص یافته خریداری شده است .

وی تصریح کرد: در ابتدای سال ۹۴ نیز برای آماده سازی و آموزش نیروهای محیط بان در سطح کشور در سه استان مانور اطفای حریق با همکاری دستگاه های مسئول برگزار شد و محیط بانان استانهای همجوار نیز در این مانور شرکت کردند و آموزش های لازم را دیدند تا برای پیشگیری اطفای حریق با سرعت و مهارت بیشتری عمل کنند.

تیموری با تاکید بر اینکه محیط بانان همواره برای مهار آتش سوزی و حفظ جنگلها و مراتع به جنگلبانان کمک می کنند، اظهار داشت: همدلی بین سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع وجود دارد ولی سازمان حفاظت محیط زیست صرفاً درحوزه اختیارات قانونی خود برای حفظ مناطق تحت مدیریت تلاش می کند و بی تفاوت به موضوع آتش سوزی جنگلها نیست.

وی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی که دغدغه مردم و حفظ جنگلها که جزء انفال محسوب می شوند را دارند؛ توصیه کرد: در زمان تصویب لایحه بودجه توجه ویژه به موضوع مدیریت بحران و اطفای حریق داشته باشند.

تیموری خواستار بازنگری در تخصیص اعتبارات و بودجه مدیریت بحران و آتش سوزی در مناطق حفاظت شده از سوی مجلس شورای اسلامی شد و افزود: بودجه کنونی مدیریت اطفای حریق جوابگوی مدیریت بحران را در کشور نمی دهد.

وی ادامه داد : بودجه مناسب در شان حفظ جنگلها و میراث طبیعی و انفال قرار گیرد و نظارت های لازم در این خصوص از سوی مجلس صورت گیرد.

مدیر کل دفتر مدیریت شکار وصید سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه این سازمان با کمبود نیروی انسانی و منابع مالی محدود مواجه است، گفت: این سازمان در راستای ارتقای آموزش جوامع محلی و رشد کمی و کیفی تشکل های مردم نهاد برای حفظ محیط زیست نیز تلاش می کند تا از این طریق بتواند بخش از مشکلات خود را جبران کند.