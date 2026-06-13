به گزارش خبرنگار مهر، مژگان شریفی بعداز ظهر شنبه در آیین اعزام تجهیزات ۱۶باب خانه ورزش روستایی استان با عنوان « کاروان میناب ۱۶۸» بزرگداشت شهدای ورزشکار جنگ رمضان با بیان این که استاندار اهمیت بسیار زیادی برای حوزه ورزش و جوانان قائل است، با گرامیداشت یاد و خاطره فرماندهان شهید ، گفت: مردم ایران اسلامی بیش از ۱۰۰روز است که در میدان حضور دارند و با انجام این کار انسجام و وحدت ملی را به نمایش گذاشته اند.

وی با بیان این که در این آیین تجهیزات ورزشی به ۱۶ باب خانه ورزش روستایی اعزام می شود، افزود: کنترل آسیب های اجتماعی یکی از مسایل مهم در حوزه اجتماعی و فرهنگی است که تجهیز خانه های ورزش روستایی نقش مهمی در این خصوص دارد و یکی از برنامه های دولت چهاردهم محله محوری است که انجام این کار در راستای انجام برنامه های در محلات روستایی است.

شریفی گفت: در خراسان جنوبی بیش از ۵۰۰ سازمان مردم نهاد است که تلاش می کنیم با توجه به افزایش میزان مشارکت اجتماعی در استان تعداد این سازمان ها را افزایش دهیم.