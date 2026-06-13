به گزارش خبرنگار مهر، مژگان شریفی بعداز ظهر شنبه در آیین اعزام تجهیزات ۱۶باب خانه ورزش روستایی استان با عنوان « کاروان میناب ۱۶۸» بزرگداشت شهدای ورزشکار جنگ رمضان با بیان این که استاندار اهمیت بسیار زیادی برای حوزه ورزش و جوانان قائل است، با گرامیداشت یاد و خاطره فرماندهان شهید ، گفت: مردم ایران اسلامی بیش از ۱۰۰روز است که در میدان حضور دارند و با انجام این کار انسجام و وحدت ملی را به نمایش گذاشته اند.
وی با بیان این که در این آیین تجهیزات ورزشی به ۱۶ باب خانه ورزش روستایی اعزام می شود، افزود: کنترل آسیب های اجتماعی یکی از مسایل مهم در حوزه اجتماعی و فرهنگی است که تجهیز خانه های ورزش روستایی نقش مهمی در این خصوص دارد و یکی از برنامه های دولت چهاردهم محله محوری است که انجام این کار در راستای انجام برنامه های در محلات روستایی است.
شریفی گفت: در خراسان جنوبی بیش از ۵۰۰ سازمان مردم نهاد است که تلاش می کنیم با توجه به افزایش میزان مشارکت اجتماعی در استان تعداد این سازمان ها را افزایش دهیم.
نظر شما