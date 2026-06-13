تخصیص ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان برای ورزش روستایی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین تلواری ظهر شنبه در آیین اعزام تجهیزات ۱۶ باب خانه ورزش روستایی خراسان جنوبی با عنوان «کاروان میناب ۱۶۸» بزرگداشت شهدای ورزشکار جنگ رمضان اظهار کرد: تجهیز ۱۶خانه ورزش روستایی با عنوان «کاروان میناب ۱۶۸» به همت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیئت ورزش روستایی و عشایری انجام می شود که گامی موثر در زمینه توسعه عدالت ورزشی و اجتماعی است و برای ادای دین به نسل آینده این اقدام انجام می شود.

وی تصریح کرد: تاکنون ۴۴۷ خانه ورزش روستایی در خراسان جنوبی وجود داشته است که با تجهیز ۱۶ خانه ورزشی روستایی که امروز انجام می شود، تعداد خانه های ورزش روستایی استان به ۴۶۳باب می رسد.

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی گفت: دو میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان سال گذشته برای ورزش روستایی به استان اختصاص یافت که با ۴۸۰ میلیون تومان آن ۱۶خانه ورزش روستایی تجهیز می شود و دو میلیارد تومان هم برای تکمیل فضاهای ورزشی و خانه های ورزش روستایی استان با همکاری فرمانداران، بخشداران و دهیاران هزینه می شود.

تلواری افزود: خانه ورزش روستایی تنها یک فضای ورزشی نیست بلکه کانونی برای افزایش نشاط اجتماعی در روستا است تا از این طریق در راستای دولت وفاق ، آسیب های اجتماعی کاهش یابد.