به گزارش خبرنگار مهر، مسعود شفیعی بعدازظهر شنبه در نشست خبری سامانه فواد در جمع اصحاب رسانه اظهار کرد: با توجه به ضرورت ارتقای رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاههای اجرایی، بهرهگیری حداکثری از ابزارهایی همچون سامانه ۱۲۸ و سامانه فواد در این مسیر مؤثر است.
وی با اشاره به مهمترین دلایل نارضایتی عمومی از نظام اداری کشور گفت: بخشی از این نارضایتی ناشی از پاسخگو نبودن دستگاهها، شفاف نبودن فرآیندها، نبود آگاهی کافی مردم از قوانین و حقوق خود و همچنین ابهام و پیچیدگی برخی رویههای اداری است.
شفیعی تصریح کرد: رفع این چالشها با اصلاح فرآیندها، ارتقای شفافیت و افزایش اهتمام در بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی امکانپذیر است.
وی ادامه داد: این موضوع میتواند به شکل مستقیم موجب افزایش رضایتمندی عمومی و در نهایت تقویت سرمایه اجتماعی نظام و دولت شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مرکزی با اشاره به آغاز به کار سامانه فواد در برخی استانها تاکید کرد: آثار و برکات این سامانه به تدریج در حال آشکار شدن است و امید میرود با راهاندازی آن در استان مرکزی نیز گام مؤثری در مسیر ارتقای رضایتمندی مردم و بهبود عملکرد نظام اداری برداشته شود.
وی گفت: سازمان اداری و استخدامی کشور علاوه بر نقش سیاستگذاری و تنظیمگری، وظیفه نظارت و پایش عملکرد دستگاهها را نیز بر عهده دارد، اما بخش پایش عمومی و ارزیابی مردمی تاکنون چندان پررنگ نبوده است.
شفیعی بیان کرد: پیش از این، ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی عمدتاً در قالب جشنواره شهید رجایی و به صورت درونسازمانی انجام میشد و کمتر به نظرات و سنجش بیرونی از جمله رضایت مردم توجه میشد.
وی گفت: با راهاندازی سامانه فواد، بُعد بیرونی ارزیابی عملکرد تقویت شده و امکان سنجش دقیقتر میزان رضایتمندی مردم فراهم خواهد شد.
شفیعی تصریح کرد: فواد میتواند در کنار سایر ظرفیتهای نظام اداری استان، نقش مکملی مهم ایفا کند و زمینهساز ارتقای نظارت، بهبود پایش عملکرد و اصلاح نظام اداری متناسب با نیازهای روز و سطح فناوری باشد.
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