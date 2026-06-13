سامانه «فواد»؛ ۱۲۰ ثانیه تا رصد زنده شکایات و رضایت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، کامل داودی ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: مدیران می‌توانند به‌صورت برخط میزان رضایت مردم از خدمات دستگاه‌های اجرایی را رصد کرده و در جهت رفع سریع مشکلات اقدام کنند.

وی افزود: خروجی سامانه فواد به‌صورت ماهانه در قالب کارنامه عملکردی در سطح ملی به رئیس‌جمهور و هیئت دولت ارائه می‌شود و دستگاه‌های اجرایی نیز گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت عملکرد خود دریافت می‌کنند.

داودی تصریح کرد: این سامانه با بهره‌گیری از نقشه حرارتی هوشمند، به‌صورت لحظه‌ای وضعیت ارائه خدمات در استان‌ها، شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را از نظر میزان شکایات و نوع مشکلات پایش می‌کند.

وی ادامه داد: ۲۴ ساعت پس از پاسخ دستگاه اجرایی به شکایت ثبت‌شده، با شهروند تماس گرفته می‌شود تا میزان حل واقعی مشکل از نگاه خود وی سنجیده شود.

رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: تاکنون حدود ۱۶ هزار تماس ارزیابی با شهروندان انجام شده است.

وی افزود: بر اساس نتایج این ارزیابی‌ها، نزدیک به ۵۸ تا ۵۹ درصد شکایات از دید مردم منجر به حل مشکل شده، حدود ۲۰ درصد حل‌نشده اعلام شده و بیش از ۲۰ درصد نیز از نتیجه پیگیری‌ها اطلاعی نداشته‌اند.

داودی بیان کرد: این سامانه به‌عنوان یک سامانه مدیریتی و کمک‌کننده، نقاط دارای مشکل را به‌صورت دقیق به مدیران نشان می‌دهد و نقش «قلب تپنده نظام نظارتی» را ایفا می‌کند.

وی گفت: اطلاعات سامانه هر ۱۲۰ ثانیه به‌روزرسانی می‌شود و مدیران امکان دسترسی لحظه‌ای به وضعیت شکایات، نوع خدمات و محل بروز مشکلات را دارند تا تصمیم‌گیری سریع‌تری انجام دهند.

داودی تصریح کرد: در برخی موارد تذکراتی به دستگاه‌های اجرایی ارائه شده و در موارد محدودی نیز تغییرات مدیریتی صورت گرفته است، اما هدف اصلی، نهادینه‌سازی فرهنگ پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی است.