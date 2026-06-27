شفیعی:سامانه «فواد ۱۲۸» گامی نوین در ارتقای سلامت نظام اداری مرکزی است

مسعود شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» یکی از مصادیق عینی اراده نظام برای مبارزه با فساد و ناکارآمدی اداری است و نشان می‌دهد که هیچ دستگاه اجرایی از نظارت مردم و نظام دور نیست.

وی با اشاره به تأکیدات استانداری مرکزی بر ارتقای شفافیت و پاسخگویی افزود: فواد ۱۲۸ پنجره اعتماد بین مردم و حاکمیت است.

شفیعی تصریح کرد: هر تماس ثبت‌شده در سامانه «فواد ۱۲۸» ظرفیتی برای اصلاح فرآیندهای اداری، ارتقای کارآمدی نظام و تقویت سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: دبیرخانه کارگروه نظارت و بازرسی سامانه فواد، در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مستقر است و بر اساس گزارشات دریافتی از این سامانه با مدیری که پاسخگویی به موقع را نادیده بگیرد، مماشات نخواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی تاکید کرد: شماره ۱۲۸ در روزهای کاری از ساعت ۷ صبح تا ۱۷ عصر آماده دریافت تماس‌های مردمی است و پس از احراز هویت تماس‌گیرنده از طریق سامانه شاهکار، یک کد رهگیری صادر می‌شود که فرد می‌تواند تا حصول نتیجه، وضعیت درخواست خود را پیگیری کند.

وی افزود: این سامانه طراحی شده تا شهروندان بتوانند هرگونه اختلال، تأخیر، رفتار نامناسب اداری یا ترک وظیفه کارکنان دستگاه‌های اجرایی را مستقیماً گزارش کنند.

شفیعی بیان کرد: میانگین رسیدگی به گزارشات در فواد ۱۲۸ حدود سه ساعت است و دستگاه‌های اجرایی موظفند در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام و نتیجه را به مراجع ذیربط اعلام کنند.