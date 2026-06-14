به گزارش خبرنگار مهر، جلیل بالایی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه امروز یکشنبه در نشست شورای اداری استان از راهاندازی سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸) در استان خبر داد و اظهار کرد: این سامانه با هدف تسریع در رسیدگی به مسائل و مشکلات اداری، ارتقای هماهنگی بین دستگاهها و افزایش کیفیت خدماترسانی به مردم راهاندازی شده است.
وی افزود: سامانه فوریتهای اداری بستر مناسبی برای پیگیری سریع و منسجم موضوعات مهم و اولویتدار دستگاههای اجرایی فراهم میکند و میتواند نقش مؤثری در بهبود فرآیندهای اداری و پاسخگویی بهموقع داشته باشد.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه با تأکید بر ضرورت آموزش کارکنان و مدیران در استفاده از این سامانه گفت: دورههای آموزشی ویژه برای دستگاههای اجرایی برگزار خواهد شد تا کاربران با نحوه ثبت، پیگیری و بهرهبرداری از این سامانه بهطور کامل آشنا شوند.
وی تصریح کرد: با همکاری دستگاههای اجرایی و استفاده صحیح از این ظرفیت، میتوان شاهد افزایش سرعت انجام امور و ارتقای هماهنگی بینبخشی در استان بود.
بالایی همچنین حضور رؤسای کانونهای بازنشستگی در این نشست را ارزشمند دانست و گفت: بازنشستگان از سرمایههای مهم کشور هستند و حضور آنان در جلسات تصمیمسازی مغتنم است.
در ادامه نشست، کامل داودی رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت اداری و فوریتهای اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به راهاندازی سامانه فواد ۱۲۸ اظهار کرد: این سامانه با هدف افزایش سرعت رسیدگی به مطالبات مردمی، بهبود کیفیت خدمات اداری و ارتقای پاسخگویی دستگاهها طراحی شده و در حال گسترش در سراسر کشور است.
وی با بیان اینکه بخش عمده نارضایتیهای مردم مربوط به تأخیر در خدمات و ضعف فرآیندهای اداری است، افزود: بررسیها نشان میدهد بین ۷۵ تا ۸۰ درصد شکایات مردمی به این موضوعات مرتبط است.
داودی ادامه داد: شهروندان میتوانند مواردی مانند عدم پاسخگویی، بینظمی اداری، اختلال سامانهها، رعایت نشدن ساعات کاری و رفتار نامناسب با اربابرجوع را از طریق این سامانه گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان رسیدگی شود.
وی با اشاره به توسعه مأموریتهای سامانه گفت: بر اساس تأکید رئیسجمهور، مدیریت مصرف منابع و جلوگیری از هدررفت انرژی نیز به حوزه فعالیت این سامانه افزوده شده و بهصورت مستمر پایش میشود.
رئیس مرکز ملی بازرسی سازمان اداری و استخدامی کشور با ارائه گزارشی از عملکرد سامانه اظهار کرد: طی یک سال گذشته بیش از ۱۲۶ هزار تماس ثبت شده که حدود ۱۶ هزار مورد وارد فرآیند رسیدگی شدهاند و میانگین زمان پاسخگویی به کمتر از چهار ساعت رسیده است.
وی افزود: اطلاعات سامانه بهصورت لحظهای تحلیل میشود و مدیران میتوانند از طریق داشبوردهای تخصصی، مهمترین عوامل نارضایتی را شناسایی و برای رفع آن اقدام کنند.
داودی همچنین گفت: پس از رسیدگی به هر شکایت، میزان رضایت شهروندان نیز بررسی میشود تا ملاک موفقیت صرفاً پاسخ اداری نباشد، بلکه حل واقعی مسئله مدنظر قرار گیرد.
در بخش دیگری از این نشست، جهانگیر شاهینی رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه نیز با اشاره به اهمیت این سامانه اظهار کرد: فواد گام مهمی در مسیر تحقق حکمرانی مطلوب، ارتقای بهرهوری نظام اداری و افزایش رضایتمندی مردم است.
وی افزود: استفاده از دادههای برخط و تحلیل مستمر اطلاعات در این سامانه، امکان تصمیمسازی دقیق و شناسایی نقاط ضعف دستگاهها را فراهم میکند.
شاهینی تصریح کرد: موفقیت این طرح نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت شهروندان است و با بهرهبرداری صحیح از آن میتوان شاهد افزایش شفافیت، کاهش زمان رسیدگی به مطالبات و ارتقای سطح خدمات عمومی بود.
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