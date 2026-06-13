به گزارش خبرنگار مهر، علی کشوری عصر شنبه در آیین رونمایی از پوستر دومین جشنواره سیمرغ با اشاره به تسلط بی‌نظیر امام شهید (ره) بر ادبیات، هنر و فرهنگ گفت: ایشان از ۱۸ سالگی هر روز یک کتاب می‌خواند و در جهان نظیری ندارد.

کشوری با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد: رهبر شهید ما همواره بر ترویج این فرهنگ تأکید داشتند و امیدوارم این موضوع در جامعه نهادینه شود. برگزاری جشنواره‌هایی از این دست به رشد و ارتقای جامعه ایران منتهی می‌شود.

عضو مجمع نمایندگان مازندران با بیان اینکه سیاستمداران اگر ذره‌ای از دانش هنری خود را افزایش دهند در سیاست موفق‌تر خواهند بود افزود: مطالعه هنری در هر رشته‌ای می‌تواند تأثیرگذار باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری شهدای جنگ رمضان و جنگ دوازده روزه گفت: رهبر عظیم‌الشأن اینگونه بر ادبیات، هنر و فرهنگ در سطح جهان تسلط داشته باشد و ایشان از ۱۷ یا ۱۸ سالگی شاید یک روز بدون کتاب خواندن نداشتند و با مطالعه روزانه یک کتاب، در طول عمر پربرکت خود یک کتابخانه عظیم را مطالعه کردند.

کشوری با اشاره به استقبال از جشنواره سیمرغ خاطرنشان کرد: در دوره اول این جشنواره بیش از چهار هزار اثر از سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد و امسال نیز بخش ویژه‌ای برای نوجوانان تحت حمایت بهزیستی در نظر گرفته شده است که این نگاه را به فال نیک می‌گیرم.