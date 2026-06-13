افتتاح آزادراه شهید شوشتری پس از ۱۸ سال

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صداقتی، در دویست و بیستمین پویش امید و افتخار شهرداری تهران، اظهار کرد: خوشحالیم که امروز شاهد بهره‌برداری از فاز نخست این پروژه مهم شهری هستیم؛ پروژه‌ای که به نام شهید نورعلی شوشتری و فرزند ایشان که در دی‌ماه امسال به شهادت رسیدند، مزین شده است.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه در شبکه حمل‌ونقل پایتخت، گفت: آزادراه شهید شوشتری به عنوان کمربند شرقی تهران، بزرگراه شهید نجفی‌رستگار و بزرگراه امام رضا(ع) را به بزرگراه شهید یاسینی در شمال شرق تهران متصل می‌کند. با بهره‌برداری از این مسیر، خودروهایی که از جنوب شرق تهران قصد تردد به سمت شمال شرق پایتخت و شهرهای شمالی کشور را دارند، دیگر نیازی به عبور از میدان بسیج و بزرگراه بسیج نخواهند داشت و این موضوع به کاهش چشمگیر حجم ترافیک در این محدوده منجر خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخش‌هایی از این پروژه طی سال‌های گذشته اجرا شده بود، افزود: سهم اصلی پیشرفت و تکمیل پروژه در دوره مدیریت شهری فعلی رقم خورد. مهم‌ترین چالش پروژه مربوط به مسائل ملکی و تملک اراضی بود که بخش عمده آن به اراضی متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت ورزش مربوط می‌شد. خوشبختانه توافقات لازم در این دوره انجام و اراضی مورد نیاز در اختیار پروژه قرار گرفت.

صداقتی افزود: هزینه تملک اراضی مورد نیاز برای اجرای این مسیر ۹ کیلومتری به نرخ روز حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. با رفع موانع تملک و تأمین اراضی، زمینه برای تکمیل پروژه فراهم شد و امروز شاهد بهره‌برداری از نخستین فاز آن هستیم.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با اشاره به مشخصات این پروژه گفت: فاز نخست آزادراه شهید شوشتری به طول ۹.۳ کیلومتر، نخستین پروژه آزادراهی درون‌شهری تهران است که به بهره‌برداری می‌رسد. در حال حاضر نیز مراحل اخذ مجوزهای لازم برای اجرای فاز دوم در دست انجام است و امیدواریم عملیات اجرایی این بخش نیز در سال جاری آغاز شود. برآورد می‌شود تکمیل فاز دوم پروژه حدود سه تا چهار سال زمان نیاز داشته باشد تا کمربند شرقی تهران به طور کامل در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی درباره اقدامات فنی انجام‌شده در مسیر پروژه توضیح داد: با توجه به تغییر ماهیت مسیر از بزرگراه به آزادراه، دو زیرگذر موجود بازتعریف و سه زیرگذر جدید در طول مسیر احداث شد. همچنین تمامی آبروها، ابنیه فنی و سازه‌های مرتبط متناسب با استانداردهای آزادراهی طراحی و اجرا شده‌اند.

صداقتی با اشاره به دسترسی‌های فعلی این مسیر اظهار کرد: در فاز نخست، دسترسی موقت از طریق بلوار هجرت به بزرگراه بسیج در مسیر رفت و برگشت فراهم شده است. شهروندان می‌توانند از طریق بزرگراه بسیج، پل هجرت و بلوار هجرت وارد آزادراه شهید شوشتری شده و به سمت بزرگراه شهید نجفی‌رستگار، بزرگراه امام رضا(ع) و سایر مقاصد حرکت کنند. همچنین در مسیر بازگشت نیز امکان اتصال از آزادراه به بزرگراه بسیج و میدان کلاهدوز فراهم شده است.

وی، ارزش عملیات اجرایی انجام‌شده در این پروژه را حدود ۵ هزار میلیارد تومان به نرخ روز اعلام کرد و گفت: همزمان با افتتاح این مسیر، چندین تقاطع و دسترسی در محدوده تقاطع سمن نیز به بهره‌برداری می‌رسد و به صورت کامل زیر بار ترافیک خواهد رفت.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: بهره‌برداری از آزادراه شهید شوشتری علاوه بر تکمیل بخشی از کمربند شرقی پایتخت، نقش مهمی در توزیع سفرهای شهری، کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی تردد و روان‌سازی جریان ترافیک در جنوب شرق تهران خواهد داشت.

همکاری منطقه ۱۴ در تکمیل آزادراه شهید شوشتری

امیر شهرابی، شهردار منطقه ۱۴ تهران، در حاشیه مراسم بهره‌برداری از فاز نخست آزادراه شهید شوشتری، از همکاری منطقه ۱۴ در سه محور اصلی برای آماده‌سازی و تکمیل این پروژه خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده اظهار کرد: رفع معارضین ملکی در محدوده مسیر آزادراه، جابه‌جایی تأسیسات و اجرای عملیات آسفالت تکمیلی مسیرهای دسترسی به بزرگراه بسیج از مهم‌ترین اقداماتی بود که منطقه ۱۴ در روند تکمیل این پروژه دنبال کرد.

شهرابی با بیان اینکه آزادراه شهید شوشتری نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی شرق و جنوب‌شرق تهران دارد، گفت: سال‌ها است بزرگراه بسیج به دلیل عبور حجم بالای خودروهای سبک و سنگین و نبود مسیر جایگزین مناسب، با ترافیک سنگین به‌ویژه در ساعات اوج مواجه است و این شرایط علاوه بر افزایش زمان سفر، بر آلودگی هوای این محدوده نیز اثر گذاشته است.

شهردار منطقه ۱۴ تأکید کرد: بهره‌برداری از این مسیر می‌تواند با ایجاد دسترسی جدید در کمربند شرقی تهران، بخشی از سفرهای عبوری را از بزرگراه بسیج خارج کرده و به روان‌تر شدن جریان ترافیک در این محدوده کمک کند.

وی ادامه داد: دومین محور همکاری، جابه‌جایی تأسیسات و زیرساخت‌های شهری موجود در طول مسیر آزادراه بود که با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شد.

شهرابی افزود: حجم بالای تردد در این مسیرها علاوه بر ایجاد گره‌های ترافیکی، آلودگی هوای قابل توجهی را نیز به ساکنان شرق و جنوب شرق تهران تحمیل می‌کرد.

وی ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری از آزادراه شهید شوشتری، بخشی از بار ترافیکی و آثار زیست‌ محیطی ناشی از تردد خودروها در این محدوده کاهش یافته و شرایط تردد برای شهروندان بهبود پیدا کند.

زاکانی: ۴۰ همت برای تملکات مسیر هزینه شد

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مراسم افتتاح فاز نخست آزادراه شهید شوشتری با اشاره به آغاز عملیات این پروژه از سال ۱۳۸۶ اظهار کرد: امروز شاهد بهره‌برداری از ۹.۲ کیلومتر از این مسیر هستیم؛ پروژه‌ای که در سال ۱۴۰۰ با حدود ۱۵ درصد پیشرفت تحویل مدیریت شهری شد و اکنون به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه تملکات انجام‌ شده برای این قطعه از پروژه به قیمت روز حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد، گفت: اجرای این پروژه حاصل همکاری مجموعه‌های مختلف از جمله بخش مهندسی وزارت دفاع، شرکت راهیلان و همراهی نیروهای مسلح، ارتش و سپاه بوده است که با همکاری آنها مسیر برای تکمیل پروژه هموار شد.

شهردار تهران، آزادراه شهید شوشتری را پروژه‌ای اثرگذار در کاهش ترافیک شرق پایتخت دانست و افزود: این مسیر می‌تواند بخش قابل توجهی از بار ترافیکی بزرگراه بسیج را کاهش دهد و خدمت مهمی در حوزه حمل‌ونقل شهری به شهروندان ارائه کند.

زاکانی درباره فاز دوم این پروژه نیز گفت: تفاهم‌های لازم برای اجرای مرحله دوم انجام شده و به دلیل تفاوت‌های فنی و شرایط خاص مسیر، هماهنگی‌های گسترده‌ای با محیط زیست و مجموعه‌های نظامی انجام گرفت که این فرآیند به تازگی نهایی شده است. امیدواریم عملیات اجرایی این بخش نیز به‌زودی آغاز شود.

وی با اشاره به افتتاح این پروژه در شرایط فعلی کشور تأکید کرد: افتتاح پروژه‌های بزرگ عمرانی با نام و یاد شهدا نشان‌دهنده استمرار خدمت‌رسانی و پیشرفت در کشور است.

شهردار تهران همچنین از اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی دیگر در پایتخت خبر داد و گفت: ادامه بال غربی بزرگراه یادگار امام(ره) از محدوده میدان جی از جمله پروژه‌هایی است که در هفته‌های آینده مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

آزادراه شهید شوشتری ۵ درصد از ترافیک شرق تهران را کاهش می‌دهد

وی با اشاره به اهمیت این پروژه در شبکه حمل‌ونقل پایتخت اظهار کرد: امروز بخش نخست این آزادراه به طول ۹.۲ کیلومتر از مسیر پیش‌بینی‌شده ۱۶ کیلومتری به بهره‌برداری رسید؛ مسیری که از بزرگراه شهید نجفی‌رستگار آغاز شده و در ادامه به بزرگراه شهید یاسینی متصل خواهد شد.

زاکانی افزود: این پروژه به نام شهید نورعلی شوشتری مزین شده و بهره‌برداری از آن می‌تواند حدود ۵ درصد از بار ترافیکی شرق تهران را کاهش دهد و در الگوی رفت‌وآمد شهر نیز حدود یک و نیم درصد اثرگذار باشد.

شهردار تهران با بیان اینکه ارزش تملکات انجام‌شده برای این پروژه به قیمت روز حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: هزینه اجرای پروژه نیز حدود ۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بخش قابل توجهی از مسیر در اراضی نظامی قرار داشت و همکاری ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نقش مهمی در پیشبرد این پروژه داشت.

زاکانی با اشاره به روند طولانی اجرای آزادراه شهید شوشتری گفت: عملیات این پروژه از سال ۱۳۸۶ آغاز شد و طی ۱۴ سال تنها حدود ۱۵ درصد پیشرفت داشت، اما از سال ۱۴۰۰ با تغییر رویکرد و پیگیری‌های انجام‌شده، حدود ۸۵ درصد باقی‌مانده پروژه تکمیل شد و امروز شاهد بهره‌برداری از فاز نخست آن هستیم.

وی با قدردانی از مجموعه‌های اجرایی، به‌ویژه شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع که در اجرای پروژه نقش داشتند، ادامه داد: آزادراه شهید شوشتری یک ارزش افزوده مهم برای تهران ایجاد می‌کند و موجب تسهیل انتقال سفرها از محور امام رضا(ع) به سمت مرکز شهر و مسیرهای غربی خواهد شد.

شهردار تهران درباره فاز دوم پروژه نیز گفت: ادامه این آزادراه تا بزرگراه شهید یاسینی در دستور کار قرار دارد و این مرحله دارای پیچیدگی‌های فنی بیشتری است که از جمله آن می‌توان به اجرای حدود ۲.۵ کیلومتر تونل اشاره کرد. هماهنگی‌های لازم برای آغاز این مرحله انجام شده و امیدواریم عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز شود.

زاکانی همچنین با اشاره به اجرای همزمان پروژه‌های عمرانی در نقاط مختلف پایتخت تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های شهری و افتتاح پروژه‌هایی مانند آزادراه شهید شوشتری، بخشی از روند خدمت‌رسانی مدیریت شهری به شهروندان است.

وی با اشاره به آخرین اقدامات عمرانی در شرق پایتخت گفت: با اجرای پروژه‌های جدید، بار ترافیکی میدان بسیج و بزرگراه بسیج به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت و شرایط تردد در این بخش از شهر روان‌تر می‌شود.

زاکانی خاطرنشان کرد: در محدوده پس از میدان بسیج به سمت شمال، به دلیل تفاوت در بافت و مسیرهای ارتباطی، بخشی از بار ترافیکی ورودی از شرق به مسیرهای متفاوت منتقل می‌شود که این موضوع به کاهش فشار ترافیکی میدان بسیج و بزرگراه بسیج کمک خواهد کرد و در انتهای اجرای این پروژه‌ها، شاهد سبک‌سازی و روان‌سازی ترافیک در شرق تهران خواهیم بود، اما حتی در شرایط فعلی نیز این مسیر نقش مهمی در تسهیل تردد و افزایش روانی جریان خودروها ایفا می‌کند.

وی با اشاره به برنامه‌های آتی شهرداری در این محدوده گفت: احداث دسترسی جدیدی در دستور کار قرار دارد که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به بهره‌برداری برسد. این دسترسی از مجاورت مجموعه بسیج و مسیر هجرت عبور کرده و به کمربندی متصل خواهد شد.