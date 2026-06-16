به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بابایی عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه پس از ۶۵ روز از دفاع مقدس ۴۵ روزه از تلاش نیروهای خدمات رسان تقدیر می کنم، گفت: این نیروها مردانه و غیرتمندانه در میدان حضور داشتند و امیدواریم مقاومت جانانه مردم در کنار نیروهای نظامی و بسیج به نتیجه برسد. کارکنان و کارگران شهرداری نیز از همان ساعات اولیه در میدان حضور پیدا کردند و هنوز این خدمات رسانی ادامه دارد.

وی افزود: هنوز جلسات در شهرداری تهران برای پیگیری مسائل و مشکلات آسیب دیدگان جنگ ادامه دارد و شهرداری در تلاش است که بازسازی منازل آسیب دیده سریعتر به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه ۶۵۳ اصابت را در تهران شاهد بودیم، خاطرنشان کرد: هزار و ۲۶۵ شهید به نظام مقدس جمهوری اسلامی تقدیم شد؛ روزانه بیش از ۳۰ نفر در تهران به شهادت رسیدند. دو هزار و ۸۰۰ نفر مصدوم شدند و ۱۲۵ نفر هنوز در بیمارستان ها بستری هستند. پنج هزار و ۷۰۰ مراجعه درمانی نیز به بیمارستان ها و مراکز درمانی به ثبت رسید.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به پیگیری های صورت گرفته آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی در بازسازی خسارات جزئی از ۳۹ هزار و ۴۷۲ واحد به میزان ۹۸ درصد، خسارات متوسط از هشت هزار و ۹۲۰ واحد به میزان ۹۱ درصد، در بخش مقاوم سازی ۴۱۵ واحد به میزان ۱۵ درصد، در بخش نوسازی دو هزار و ۴۲ واحد به میزان ۶۳ درصد است.

بابایی با بیان اینکه هزار و ۶۵۰ ودیعه مسکن به شهروندان پرداخت شده است، یادآور شد: میانگین دو میلیارد تومان ودیعه و ۴۰ میلیون تومان اجاره در نظر گرفته شده و پرداخت شده است.

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه پرداخت خسارات وسایل منازل بر عهده دولت است، گفت: شهرداری دو هزار و ۸۴ مورد شهرکارت ۱۰۰ میلیون تومانی، هزار و ۱۲۶ شهر کارت ۲۰۰ میلیون تومان و هزار و ۵۵۸ شهرکارت ۴۰۰ میلیون تومانی به آسیب دیدگان پرداخت کرده است.

وی همچنین تصریح کرد: باید از مجموعه های فرهنگی شهرداری تهران نیز برای فراهم کردن زمینه حضور مردم در اجتماعات طی ۱۰۷ شب تقدیر ویژه داشته باشیم.

افتتاح فار نخست آزادراه شهید شوشتری

در ادامه میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به افتتاح فاز نخست آزادراه شهید شوشتری به عنوان یک پروژه راهبردی مهم، اظهار کرد: این پروژه در اولویت قرار داشت و هم شورا در اختصاص بودجه مصوب برای آن تدابیر ویژه ای داشت تا حرکت پرشتابی شکل بگیرد و هم شهرداری به ویژه معاونت فنی و عمرانی اهتمام ارزنده ای در این زمینه داشت.

وی افزود: ما شاهد این هستیم که فاز اول این آزادراه تکمیل شد و با تکمیل فاز دوم رینگ بیرونی شرق تهران به طور کامل بهره برداری می شود و وسایل نقلیه سنگین دیگر در بزرگراه بسیج تردد نخواهند داشت و از این آزادراه عبور می کنند.

وی با بیان اینکه عزیمت به استان های شمالی از این مسیر انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: خودروهای سنگین از آزادراه تهران- قم و جاده قدیم ساوه به این آزادراه دسترسی خواهند داشت.

به گفته وی؛ ما چشم انتظار افتتاح فاز نخست این پروژه بودیم که خوشبختانه به بهره برداری رسید و امیدواریم با تکمیل آن ترافیک شرق تهران به طور ویژه ای کاهش یابد.

وی ادامه داد: هرچند با افتتاح فاز اول ترافیک شرق تهران پنج درصد و ترافیک شهر ۱.۵ درصد کاهش می یابد.

وی با اعلام اینکه ۸۰۰ متر تونل در فاز دوم احداث خواهد شد، اظهار کرد: برای اجرای این بخش به همکاری دولت نیاز داریم تا معارضین برطرف و طرح تکمیل شود تا بتوانیم برگ زرینی از خدمات رسانی به شهروندان را داشته باشیم.

در ادامه احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهردار، نیروهای خدمات شهری، آتش نشانی، مدیریت بحران، حمل و نقل عمومی و دیگر نهادهای خدمات رسانی با استمرار خدمات و حضور شبانه روزی اجازه ندادند خللی در زندگی عادی مردم ایجاد شود.

وی افزود: مردم نشان دادند در شرایط حساس نیز حفظ وحدت و خدمت صادقانه رمز موفقیت کشور است و تکریم کارکنان خدوم نباید مانع مطالبات برای اصلاحات ضروری باشد و شورا باید مسیر خود را در مطالبه گری ادامه دهد.

صادقی همچنین تصریح کرد: در معاونت شهرسازی جلسه تخصصی برگزار و پیرامون هوشمندسازی فرایندهای صدور پروانه مباحثی مطرح شد که از تلاش های این معاونت برای این اقدام تقدیر می کنم. سرعت پیشرفت این پروژه ها با نیازهای شهر فاصله دارد و بخش قابل توجهی از پروژه های تحول دیجیتال در توسعه سامانه ها با گلوگاه هایی در سازمان فاوا مواجه می شود و بخشی از آن ناشی از محدودیت های نگهداشت و به کارگیری نیروهای متخصص فناوری اطلاعات است.

وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری به نیروهای متخصص نیاز داریم و نمی توانیم انتظار توسعه هوشمندسازی داشته باشیم و با زیرساخت های یک دهه قبل این انتظار را به نتیجه برسانیم و از شهردار تهران درخواست می کنیم که توسعه زیرساخت های دیجیتال را در دستور کار قرار دهد.

در زمان بمباران ها نیز نمایندگان مردم در میدان حضور پیدا کردند

پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در ایام جنگ تحمیلی شورا و شهرداری توانستند خدمت رسانی را به نحو احسن انجام دهند، اظهار کرد: گزارشات در میادین نشان می داد که اعضای شورا در جمع مردم حضور داشتند.

به گفته وی؛ در زمان بمباران ها نیز نمایندگان مردم در میدان حضور پیدا کردند که نشان داد نمایندگان به خوبی حساسیت موضوع را درک می کنند و به مردم امید می دهند.

وی افزود: از سویی دیگر نیز نیروهای میدانی شهرداری تهران در صحنه حاضر شد تا خدمات رسانی را به بهترین شکل پیش ببرد و یک نشریه انگلیسی به این موضوع اشاره کرده بود که گویا شهرداری تهران دوپینگ کرده و با وجود بیشترین اصابت ها، چهره تهران جنگ زده نیست.

سروری با بیان اینکه پروژه آزادراه شهید شوشتری در همین روزها افتتاح شد، خاطرنشان کرد: ۳۵ دستگاه اتوبوس به شهر اضافه شد و تعدادی دیگر نیز در حال ترخیص و انتقال به تهران هستند. این اقدامات و تلاش ها قابل تقدیر است.

وی تأکید کرد: سپهبد شهید موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین امیر حاتمی بیش از ۲۷ هزار هکتار معارض به ارزش ۳۵ همت را در راستای اجرای آزادراه شهید شوشتری آزاد کردند و حمایت و کمک آنها جای تقدیر دارد.

سروری با بیان اینکه با اطلاع رسانی دقیق باید مردم را در جریان اقدامات و سیاست گذاری ها قرار داد، اظهار کرد: ۵۵ نفر از تاکسیرانان قبل از آغاز سال نو برای دریافت تاکسی اقدام کرده بودند و پیش فاکتور به آنها ارائه شده بود.

به گفته وی؛ با توجه به اصابت ها به یکی از بانک ها رانندگان بدون اینکه خودروی خود را تحویل بگیرند، در حال پرداخت تسهیلات هستند.

وی ادامه داد: ۲۵۰ نفر نیز اخیراً معرفی شده اند و با توجه به اختلاف قیمت فعلی با سال گذشته به مشکل برخورد اند و بلاتکلیف هستند و امیدواریم با پیگیری تاکسیرانی و همکاری ایران خودرو این مشکل حل شود.