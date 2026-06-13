به گزارش خبرنگار مهر، یکی از جایگاه‌های عرضه سوخت در صالحیه، ظهر شنبه و در پی افزایش نارضایتی های مردمی درباره کیفیت بنزین، به‌صورت موقتاً از مدار خدمت‌رسانی خارج شد.

برخی شهروندان می‌گویند، پس از سوخت‌گیری در این جایگاه، خودروهایشان با مشکلاتی مانند ریپ زدن، افت شتاب و حتی خاموش شدن ناگهانی مواجه شده است.

رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه نیز تعطیلی موقت این جایگاه را تأیید کرده، اما گفته هنوز علت اصلی این اتفاق مشخص نیست و نمونه‌برداری از سوخت و بررسی‌های فنی در حال انجام است.

در سوی دیگر ماجرا، مدیر این جایگاه معتقد است بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد سوخت تحویلی به جایگاه، پیش از رسیدن به مخازن دچار آلودگی شده و این مجموعه نقشی در ایجاد مشکل نداشته است.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد سایر جایگاه‌های سوخت بهارستان در شرایط عادی مشغول فعالیت هستند و این موضوع تنها به همین جایگاه محدود شده است.