هادی سلیمی در حاشیه مراسم جمع‌آوری کمک‌ مردمی توسط موسسه خیریه احسان گستران علوی در میدان شهرداری رشت، با اشاره به اهداف مجموعه هلال احمر اظهار کرد: هدف ما عضو گیری، جذب، هدایت و ساماندهی مردم عزیز استان و کشورمان است تا هر فردی بتواند با کمک نقدی، کمک مهارتی یا توانایی خود، برای بازسازی ایران در کنار مجموعه هلال احمر و در کنار مردم قدم بردارد.

وی افزود: یکی از این موضوعات، جمع‌آوری کمک‌ های مردمی بود که امروز افتخار داشتیم در کنار عزیزانمان، مواکب مردمی و گروه‌های جهادی با مدیریت حجت الاسلام مهدوی، این کار را انجام دهیم.

مدیرعامل هلال احمر گیلان با اشاره به آمار کل مشارکت‌های مردمی تصریح کرد: از فروردین ماه سال ۱۴۰۵ که جمع‌آوری کمک‌های مردمی در مجموعه استان توسط جمعیت هلال احمر تولیگری شد، حدود ۲۰ میلیارد تومان کمک‌های نقدی و مسکوکات توسط مردم عزیز استان گیلان برای بازسازی مناطق و کمک به جبهه مقاومت پرداخت شده است.

سلیمی ادامه داد: همچنین حدود ۷۰ میلیارد تومان کمک‌های جنسی بود که گیلانی‌های مقیم خارج از کشور در کشور روسیه، جمهوری تاتارستان و نیز ایرانیان و تجار مقیم کشورهای حوزه قفقاز کمک کردند و جذب، هدایت و ساماندهی این کمک‌های مردمی نیز توسط جمعیت هلال احمر استان انجام شد.

وی تصریح کرد: امشب نیز افتخار داشتیم در جمع عزیزانمان حضور داشته باشیم و جمع‌آوری کمک‌های مردمی را داشته باشیم. گروه‌های جهادی که در این ایام بسیار مؤثر بودند، همکاری تنگاتنگی داشتند و حلقه وصلی میان نیازمندان و توانمندان بودند و دوستی و کمک به دیگری را ترویج می‌کردند.

سلیمی با اشاره به محل جمع‌آوری کمک‌ها گفت: در بدو ورود به اجتماعات مردمی در میدان شهرداری رشت و میدان شهدای ذهاب، توسط خواهران عزیز ما و موسسه خیریه، جمع‌آوری انجام شد و امروز حدود ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال به صورت چک به حساب جمعیت هلال احمر اهدا شد که انشاءالله در اسرع وقت به مراجع ذی‌ربط تحویل خواهد شد تا به نحو احسن هزینه شود.

مدیرعامل هلال احمر استان گیلان در پایان ضمن قدردانی از زحمات مردم عزیز هم استانی ابراز امیدواری کرد: مردم ما بیش از ۱۱۰ شب پای کار این نظام بودند، پای کار لبیک گفتند به فرمان مقام معظم رهبری و انشاءالله به زودی خبر پیروزی مردم عزیز و رزمندگان جبهه مقاومت را با حضور عزیزان مردمی داشته باشیم.

بستر غذا، تفاوت‌های سلیقه را کنار زد

حجت‌الاسلام سعید مهدوی، مدیرعامل مؤسسه خیریه احسان گستران علوی در ادامه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از حملات دشمن، مؤسسه با راه‌اندازی غرفه فروش اغذیه متنوع در میدان شهرداری رشت، بستری برای جلب مشارکت مردمی ایجاد کرد. حتی افرادی با تفاوت نگاه و سلیقه، بدون خرید غذا، کارت کشیده و کمک کردند.

وی افزود: هدف این بود که اظهار عشق به ایران فقط در شعار نباشد. اغذیه محلی از جمله آش رشته، آش دوغ، ساندویچ و سمبوسه را هر شب به قیمت ارزان تهیه کردیم تا درصد فروش را به حساب هلال احمر واریز کنیم.

مهدوی تصریح کرد: خانم‌ها و آقایانی که احساس بیگانگی می‌کردند، وقتی دیدند آرم هلال احمر هست، آمدند و بدون خرید غذا گفتند فقط می‌خواهیم به بچه‌ها کمک کنیم. از فروردین ماه تاکنون، هیچ وقت غرفه ما غذا اضافه نیامده و همه اجناس فروخته شده است.

وی در پایان تأکید کرد: همت دوستان ما باعث این موفقیت شد، اما مهم‌ترین هدف، حس مشارکت مردم برای ایران عزیزمان بود.