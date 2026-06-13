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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۵

دانسفهان؛ شب ۱۰۶ با طنین همصدایی مردم همراه شد

دانسفهان؛ شب ۱۰۶ با طنین همصدایی مردم همراه شد

دانسفهان- مردم دانسفهان در صدوششمین شب تجمعات مردمی، با حضور در معابر شهر بر وحدت و همبستگی ملی تأکید کردند.

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کد مطلب 6859373

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