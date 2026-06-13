https://mehrnews.com/x3cjTd ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۵ کد مطلب 6859373 استانها قزوین استانها قزوین ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۵ دانسفهان؛ شب ۱۰۶ با طنین همصدایی مردم همراه شد دانسفهان- مردم دانسفهان در صدوششمین شب تجمعات مردمی، با حضور در معابر شهر بر وحدت و همبستگی ملی تأکید کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 6859373 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم زابل در شب صد و چهارم اجتماع مردم شهر دلگان در شب صد و چهارم تجدید میثاق میاندوآبیها با رهبری و انقلاب در موج ۱۰۵ مقاومت ملی بانوان گلستانی پرچم ایران را در میدان همدلی میدوزند برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان قزوین
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