https://mehrnews.com/x3cjSW ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۴ کد مطلب 6859359 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۴ اجتماع مردم شهر دلگان در شب صد و چهارم دلگان - مردم شهر دلگان در شب صد و چهارم از شهادت قائد امت اجتماع برگزار کردند. دریافت 18 MB کد مطلب 6859359 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع دلگانیها در صد و سومین شب از شهادت قائد امت برگزاری نماز استغاثه به امام زمان(عج) در دلگان دانسفهان؛ شب ۱۰۶ با طنین همصدایی مردم همراه شد مهرگان همچنان بیدار؛ روایت تازهای از حضور مردمی در شب ۱۰۶ آغاز فعالیتهای کانون پرورش فکری دلگان آبگرم در مسیر همراهی؛ صدوششمین شب حضور مردم رقم خورد برچسبها شهرستان دلگان تجمع مردمی اجتماع مردمی
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