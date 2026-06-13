https://mehrnews.com/x3cjT2 ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۵ کد مطلب 6859363 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۵ اجتماع مردم زابل در شب صد و چهارم زابل - مردم شهر زابل در شب صد و چهارم از شهادت قائد امت اجتماع برگزار کردند. دریافت 29 MB کد مطلب 6859363 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری نماز استغاثه به امام زمان(عج) در تجمع شبانه زابل دانسفهان؛ شب ۱۰۶ با طنین همصدایی مردم همراه شد مهرگان همچنان بیدار؛ روایت تازهای از حضور مردمی در شب ۱۰۶ آبگرم در مسیر همراهی؛ صدوششمین شب حضور مردم رقم خورد حماسه حضور زابلیها در صد و سومین شب دفاع از انقلاب سرعت طوفان در زابل به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی اجتماع مردمی
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