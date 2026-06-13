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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۴۵

اجتماع مردم زابل در شب صد و چهارم

اجتماع مردم زابل در شب صد و چهارم

زابل - مردم شهر زابل در شب صد و چهارم از شهادت قائد امت اجتماع برگزار کردند.

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کد مطلب 6859363

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