هشدار امنیتی سفارت آمریکا در اردن به اتباع خود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سفارت آمریکا در اردن امروز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: از شهروندان آمریکایی خواسته می‌ شود تا در پناهگاه‌ ها بمانند و هشدارهای امنیتی را مد نظر داشته باشند.

در بیانیه صادره از سوی سفارت آمریکا در اردن آمده است: گزارش‌ ها حاکی از وجود پهپاد یا موشک در حریم هوایی اردن است.

هم‌زمان با آغاز حملات هوایی علیه مناطقی در ایران، فرماندهی تروریست‌های آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) اعلام کرد که از دقایقی پیش به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا حملات علیه ایران را آغاز کرده است.



دیشب نیز تروریست‌های آمریکایی به بهانه سرنگونی بالگرد آپاچی در نزدیکی تنگه هرمز، مناطق جنوبی ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند که با پاسخ محکم، قاطعانه و فوری نیروهای مسلح ایران روبرو شد و پایگاه‌ها و منافع آمریکا در اردن، بحرین و کویت بمباران شدند.