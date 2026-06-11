  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۸

هشدار امنیتی سفارت آمریکا در اردن به اتباع خود

هشدار امنیتی سفارت آمریکا در اردن به اتباع خود

سفارت آمریکا در اردن از اتباع خود در این کشور خواست تا در مکان امن پناه بگیرند و هشدارهای امنیتی را مد نظر داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سفارت آمریکا در اردن امروز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: از شهروندان آمریکایی خواسته می‌ شود تا در پناهگاه‌ ها بمانند و هشدارهای امنیتی را مد نظر داشته باشند.

در بیانیه صادره از سوی سفارت آمریکا در اردن آمده است: گزارش‌ ها حاکی از وجود پهپاد یا موشک در حریم هوایی اردن است.

هم‌زمان با آغاز حملات هوایی علیه مناطقی در ایران، فرماندهی تروریست‌های آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) اعلام کرد که از دقایقی پیش به دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا حملات علیه ایران را آغاز کرده است.

دیشب نیز تروریست‌های آمریکایی به بهانه سرنگونی بالگرد آپاچی در نزدیکی تنگه هرمز، مناطق جنوبی ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند که با پاسخ محکم، قاطعانه و فوری نیروهای مسلح ایران روبرو شد و پایگاه‌ها و منافع آمریکا در اردن، بحرین و کویت بمباران شدند.

کد مطلب 6856931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها