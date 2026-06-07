به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پترا، هیبت الحلبوسی رئیس پارلمان عراق امروز یکشنبه در امان پایتخت اردن با عبدالله دوم پادشاه اردن دیدار کرد.

دو طرف بر اهمیت تقویت روابط مستحکم میان عراق و اردن در زمینه‌های مختلف تاکید کردند.

براساس بیانیه دیوان پادشاهی اردن، دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی کردند و پادشاه اردن بر لزوم تشدید تلاش‌ها برای تثبیت آتش بس میان ایران و آمریکا و تضمین امنیت و حاکمیت کشورهای عربی تاکید کرد.

وی به لزوم جلوگیری از سوء استفاده از اوضاع منطقه به عنوان بهانه‌ای برای تحمیل واقعیت جدید در قدس، کرانه باختری و غزه اشاره کرد.

پیش از این نیز الحلبوسی با همتای اردنی خود دیدارکرد. در این دیدار دو طرف گفت‌وگوهای مفصلی درباره راه‌های تقویت روابط دوجانبه و هماهنگی پارلمانی مشترک در محافل منطقه‌ای و بین‌المللی انجام دادند. الحلبوسی در این دیدار بر اهتمام عراق به توسعه روابط با اردن در تمامی زمینه‌ها به ویژه پروژه‌های انرژی تاکید کرد.