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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۹

جدا شدن اعضای برجسته حزب نتانیاهو

جدا شدن اعضای برجسته حزب نتانیاهو

افزایش انتقادات نسبت به سیاست های کابینه رژیم صهیونیستی باعث ایجاد شکاف در داخل حزب لیکود به سرکردگی نتانیاهو شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری المعلومه به نقل از یک کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی گزارش داد، شکاف ها در داخل حزب لیکود به سرکردگی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم به دلیل اختلافات سیاسی تشدید شده است.

در این گزارش آمده است، حزب لیکود طی دوره اخیر شاهد جدا شدن تعدادی از اعضای برجسته خود در سایه افزایش انتقادات نسبت به سران حزب به دلیل سیاست های داخلی و خارجی آنها بوده است.

بر اساس این گزارش، شش تن از اعضای برجسته حزب لیکود از جمله شیمون اشتاین از آن جدا شده اند. اشتاین به حزب اسرائیل بیتنا به سرکردگی آویگدور لیبرمن پیوسته است.

در این گزارش تاکید شده است، در داخل حزب لیکود اختلافات زیادی در خصوص نحوه اداره پرونده های سیاسی و امنیتی وجود دارد که همین مسئله بر آینده حزب تأثیر منفی می گذارد. قرار است انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی تا ۲۷ اکتبر آتی برگزار شود.

کد مطلب 6859452

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