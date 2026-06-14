روزنامه صهیونیستی: جنگ مقابل ایران با شکست اسرائیل به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان اسرائیل هیوم اعتراف کرد، جنگ علیه ایران با یک شکست راهبردی سنگین برای رژیم صهیونیستی پایان یافت. نظام حاکم بر این کشور همچنان پابرجاست و اورانیوم غنی شده را در اختیار دارد.

در ادامه این گزارش آمده است، رژیم صهیونیستی نتوانست اهداف راهبردی خود را در جنگ با ایران محقق سازد و از این جنگ ضعیف تر از قبل خارج شد. این در حالی است که ایران با وجود آن که ضربات سنگینی را متحمل شده قدرتمندتر از قبل از جنگ خارج شده است.

بر اساس این گزارش، پارلمان رژیم صهیونیستی مشغول بازی های سیاسی بوده و از روند توافق با ایران کاملا دور است. در جبهه شمالی نیز حملات همچنان ادامه دارد. هر روز بیش از گذشته مشخص می شود که سخنان مسئولان صهیونیست در خصوص آزادی عمل در قبال حزب الله توخالی است.