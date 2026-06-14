به گزارش خبرنگار مهر، عباس دوراهکی صبح یکشنبه در جریان بازدید از چمن طبیعی مجموعه ورزشی شهدای شهر آبپخش، آخرین وضعیت زیرساختهای ورزشی این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتستان ضمن تقدیر از زحمات رئیس اداره ورزش و جوانان آبپخش و ابراز رضایت از وضعیت چمن طبیعی، اعلام کرد: اصلاح روشنایی ورزشگاه شهداء آب پخش در دستور کار قرار گرفتهاست.
وی گفت: با حمایت بخشدار آبپخش و فرماندار دشتستان، موضوع در جلسه برنامهریزی شهرستان مطرح و پیگیری خواهد شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان آبپخش نیز ضمن ارائه گزارشی از فعالیت هیئتهای ورزشی در بخش بانوان و آقایان، از تلاشهای صورتگرفته برای نگهداری چمن طبیعی مجموعه سخن گفت و تأکید کرد: تمام توان خود را برای حفظ کیفیت چمن طبیعی بهکار گرفتهایم و خوشبختانه زمین در شرایط مطلوبی برای برگزاری تمرینات و مسابقات قرار دارد.
حمیدرضا بنافی با اشاره به مشکل روشنایی زمین چمن طبیعی، از رئیس اداره شهرستان خواستار پیگیری فوری اصلاح سیستم نورپردازی شد و افزود: با توجه به استقبال گسترده تیمهای فوتبال و کمبود فضای ورزشی در سطح شهر آب پخش، ساخت یک زمین چمن مصنوعی در کنار زمین چمن طبیعی ضروری است.
در بازدید رئیس اداره ورزش و جوانان دشتستان از چمن طبیعی مجموعه ورزشی شهدای آبپخش، وضعیت نگهداری زمین، مشکلات روشنایی و ضرورت توسعه فضاهای ورزشی بررسی شد.
در این بازدید، ساخت یک زمین چمن مصنوعی و اصلاح فوری سیستم روشنایی بهعنوان مطالبات اصلی مطرح شد.
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