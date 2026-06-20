به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار ظهر شنبه در نشست با نماینده دشتستان، با اشاره به استعداد بزرگ ورزشی در این شهرستان، از پیگیری‌های نماینده دشتستان برای جذب و تخصیص اعتبارات ورزشی قدردانی کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر اظهار کرد: در سال‌های اخیر اقدامات مناسبی در زمینه توسعه زمین‌های ورزشی، سالن‌ها، بهسازی سیستم‌های سرمایشی و روشنایی اماکن ورزشی شهرستان انجام شده است و امیدواریم با تداوم این حمایت‌ها شاهد ارتقای هرچه بیشتر سطح ورزش دشتستان باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی شهرستان افزود: استعدادهای فراوانی در رشته‌های مختلف ورزشی در دشتستان وجود دارد و همه دستگاه‌ها و مسئولان باید برای حمایت از این استعدادها و فراهم کردن زمینه افتخارآفرینی آنان در سطوح ملی و بین‌المللی همکاری کنند.

ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه‌های ورزشی

رئیس اداره ورزش و جوانان دشتستان نیز با اشاره به روند رو به رشد ورزش شهرستان گفت: با حمایت‌ها و پیگیری‌های انجام شده، ورزش دشتستان در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و ورزشکاران شهرستان موفق به کسب مقام‌های ارزشمندی در رشته‌های مختلف شده‌اند.

عباس دوراهکی با بیان برخی نیازها و مشکلات موجود در زیرساخت‌های ورزشی شهرستان افزود: کمبود روشنایی در برخی ورزشگاه‌ها، مشکلات مربوط به رختکن‌ها و ضرورت تکمیل تعدادی از پروژه‌های نیمه‌تمام از مهم‌ترین مطالبات حوزه ورزش دشتستان است.

وی تأمین سیستم روشنایی زمین‌های چمن شهرهای آب‌پخش و شبانکاره و همچنین اختصاص اعتبار برای تکمیل سالن سقف کوتاه برازجان را از نیازهای مهم شهرستان برشمرد و خواستار تسریع در روند اجرای این پروژه‌ها شد.