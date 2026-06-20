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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

کشتکار: حمایت ویژه از استعدادهای ورزشی دشتستان انجام می‌شود

کشتکار: حمایت ویژه از استعدادهای ورزشی دشتستان انجام می‌شود

بوشهر- مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر گفت: استعدادهای فراوانی در رشته‌های مختلف ورزشی در دشتستان وجود دارد و همه دستگاه‌ها و مسئولان باید برای حمایت از این استعدادها همکاری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار ظهر شنبه در نشست با نماینده دشتستان، با اشاره به استعداد بزرگ ورزشی در این شهرستان، از پیگیری‌های نماینده دشتستان برای جذب و تخصیص اعتبارات ورزشی قدردانی کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر اظهار کرد: در سال‌های اخیر اقدامات مناسبی در زمینه توسعه زمین‌های ورزشی، سالن‌ها، بهسازی سیستم‌های سرمایشی و روشنایی اماکن ورزشی شهرستان انجام شده است و امیدواریم با تداوم این حمایت‌ها شاهد ارتقای هرچه بیشتر سطح ورزش دشتستان باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی شهرستان افزود: استعدادهای فراوانی در رشته‌های مختلف ورزشی در دشتستان وجود دارد و همه دستگاه‌ها و مسئولان باید برای حمایت از این استعدادها و فراهم کردن زمینه افتخارآفرینی آنان در سطوح ملی و بین‌المللی همکاری کنند.

ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه‌های ورزشی

رئیس اداره ورزش و جوانان دشتستان نیز با اشاره به روند رو به رشد ورزش شهرستان گفت: با حمایت‌ها و پیگیری‌های انجام شده، ورزش دشتستان در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و ورزشکاران شهرستان موفق به کسب مقام‌های ارزشمندی در رشته‌های مختلف شده‌اند.

عباس دوراهکی با بیان برخی نیازها و مشکلات موجود در زیرساخت‌های ورزشی شهرستان افزود: کمبود روشنایی در برخی ورزشگاه‌ها، مشکلات مربوط به رختکن‌ها و ضرورت تکمیل تعدادی از پروژه‌های نیمه‌تمام از مهم‌ترین مطالبات حوزه ورزش دشتستان است.

وی تأمین سیستم روشنایی زمین‌های چمن شهرهای آب‌پخش و شبانکاره و همچنین اختصاص اعتبار برای تکمیل سالن سقف کوتاه برازجان را از نیازهای مهم شهرستان برشمرد و خواستار تسریع در روند اجرای این پروژه‌ها شد.

کد مطلب 6865878

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