به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار ظهر شنبه در نشست با نماینده دشتستان، با اشاره به استعداد بزرگ ورزشی در این شهرستان، از پیگیریهای نماینده دشتستان برای جذب و تخصیص اعتبارات ورزشی قدردانی کرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر اظهار کرد: در سالهای اخیر اقدامات مناسبی در زمینه توسعه زمینهای ورزشی، سالنها، بهسازی سیستمهای سرمایشی و روشنایی اماکن ورزشی شهرستان انجام شده است و امیدواریم با تداوم این حمایتها شاهد ارتقای هرچه بیشتر سطح ورزش دشتستان باشیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای ورزشی شهرستان افزود: استعدادهای فراوانی در رشتههای مختلف ورزشی در دشتستان وجود دارد و همه دستگاهها و مسئولان باید برای حمایت از این استعدادها و فراهم کردن زمینه افتخارآفرینی آنان در سطوح ملی و بینالمللی همکاری کنند.
ضرورت تسریع در روند اجرای پروژههای ورزشی
رئیس اداره ورزش و جوانان دشتستان نیز با اشاره به روند رو به رشد ورزش شهرستان گفت: با حمایتها و پیگیریهای انجام شده، ورزش دشتستان در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و ورزشکاران شهرستان موفق به کسب مقامهای ارزشمندی در رشتههای مختلف شدهاند.
عباس دوراهکی با بیان برخی نیازها و مشکلات موجود در زیرساختهای ورزشی شهرستان افزود: کمبود روشنایی در برخی ورزشگاهها، مشکلات مربوط به رختکنها و ضرورت تکمیل تعدادی از پروژههای نیمهتمام از مهمترین مطالبات حوزه ورزش دشتستان است.
وی تأمین سیستم روشنایی زمینهای چمن شهرهای آبپخش و شبانکاره و همچنین اختصاص اعتبار برای تکمیل سالن سقف کوتاه برازجان را از نیازهای مهم شهرستان برشمرد و خواستار تسریع در روند اجرای این پروژهها شد.
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