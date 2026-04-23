به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه چهارشنبه در دیدار با مدیر و مسئولان راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان سمنان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختهای جادهای شهرستان اظهار داشت: پروژه پل خیرآباد با پیگیریهای انجامشده، بهویژه از سوی مدیرکل راهداری، به مراحل پایانی رسیده و بهزودی با حضور وزیر افتتاح خواهد شد.
وی افزود: در ماههای اخیر ناوگان راهداری شهرستان به ماشینآلات بهروز و کمنظیر در سطح کشور تجهیز شده که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و اجرای پروژههای عمرانی داشته است.
فرماندار سمنان با تأکید بر جایگاه مرکز استان تصریح کرد: شهرستان بهعنوان مرکز استان باید بهصورت ویژه در تخصیص اعتبارات و اجرای پروژههای زیرساختی دیده شود.
صمیمیان در ادامه از انعقاد قراردادهای متعدد در حوزه راهداری خبر داد و گفت: قراردادهای مناسبی در زمینه راهسازی، روشنایی و رنگآمیزی محورها با پیمانکاران منعقد شده که اجرای آنها در سطح شهرستان در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اهمیت زیرساختهای حملونقل در شرایط فعلی افزود: حوزه راه یکی از بخشهای مهم و راهبردی است که باید با نگاه ویژه و برنامهریزی دقیق مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار سمنان همچنین به مطالبات مردمی در خصوص ورودی و خروجی شهر اشاره کرد و گفت: ساماندهی مبادی ورودی و خروجی شهر سمنان از مطالبات جدی مردم است که با معرفی مدیریت جدید در اداره راهداری، این موضوع با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
صمیمیان در ادامه با اشاره به برخی درخواستهای مطرحشده از سوی شهروندان اظهار داشت: موضوعاتی از جمله روکش آسفالت ورودی شرقی شهر از محدوده پلیسراه تا پل شهید ترحمی، ساماندهی محوطه پلیسراه شرقی و بهبود روشنایی بهویژه در محدوده دوربرگردانها، در دستور کار قرار گرفته و پیگیری لازم برای اجرای آنها انجام خواهد شد.
