به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کرم سلطانی، فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو سارق حرفهای موبایلقاپ خبر داد و اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده پس از انتشار تصاویر یک فقره موبایلقاپی در فضای مجازی و شناسایی محل وقوع سرقت در محدوده نازیآباد در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.
وی افزود: با شناسایی شاکی و انجام تحقیقات تخصصی مشخص شد تلفن همراه آیفون ۱۵ وی توسط دو سرنشین یک دستگاه موتورسیکلت پالس NS200 به سرقت رفته است.
سرهنگ سلطانی ادامه داد: بررسی دوربینهای مداربسته و اقدامات اطلاعاتی منجر به شناسایی دو سارق سابقهدار به نامهای هاشم و رامین شد. پس از اخذ دستور قضائی، متهمان در اواسط خردادماه در حوالی میدان فردوسی شناسایی و در حالی که قصد فرار داشتند، دستگیر شدند.
فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ با بیان اینکه متهمان در ابتدا منکر ارتکاب سرقت بودند، گفت: با ارائه مستندات موجود، هر دو نفر به سرقت تلفن همراه شاکی در محدوده خانیآباد نو اعتراف کردند.
وی افزود: متهمان در ادامه بازجوییها به ارتکاب بیش از ۷۰ فقره سرقت تلفن همراه در نقاط مختلف شهر تهران نیز اقرار کردند.
سرهنگ سلطانی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۴۰ نفر از مالباختگان موفق به شناسایی متهمان به عنوان سارقان اموال خود شدهاند و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سایر جرایم احتمالی آنها ادامه دارد.
وی در پایان از شهروندان خواست هنگام استفاده از تلفن همراه در معابر عمومی، به ویژه در نزدیکی خیابانها و مسیر تردد موتورسیکلتها، نکات ایمنی را رعایت کرده و در صورت وقوع سرقت، در کوتاهترین زمان ممکن موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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