۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر توسط پلیس خراسان شمالی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه یکی از قاچاقچیان مواد مخدر، مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران در قالب دو عملیات ضربتی در استان خراسان رضوی، ضمن توقیف دو دستگاه خودروی حامل مواد مخدر، موفق به دستگیری چهار نفر از اعضای اصلی این شبکه شدند که نقش کلیدی در حمل و نگهداری محموله‌های مواد مخدر داشتند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی با اشاره به کشف بیش از ۱۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی تأکید کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی، تحرکات سوداگران مرگ را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش عمومی جامعه توسط قاچاقچیان و سودجویان به مخاطره بیفتد.