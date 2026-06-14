امامی: بستر استفاده از فضای مجازی در دورترین نقاط فراهم شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در شورای فضای مجازی استان اردبیل اظهار کرد: گردش آزاد اطلاعات در بستر صحیح و مناسب، از تأکیدات اصلی دولت است که تحقق آن نیازمند ارتقای سواد و مهارت‌های رسانه‌ای به‌ویژه در میان نسل جوان و نوجوان است.

وی با اشاره به ضرورت حفظ اتحاد و انسجام در استان، افزود: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ وحدت ملی، مدیریت محتوا در فضاهای مجازی از اولویت‌های اساسی است که باید با دقت پیگیری شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با اشاره به دستور کار دولت برای ایجاد کارگروه‌های تخصصی، گفت: تشکیل کارگروه‌های مرتبط با «اقتصاد دیجیتال»، «شهر هوشمند»، «گسترش زیرساخت»، «سواد رسانه‌ای» و «رصد فضای مجازی» در استان اردبیل ضروری است و مدیران متولی باید نسبت به راه‌اندازی این بخش‌ها اقدام کنند.

امامی رصد دقیق فضای مجازی را یکی از اهداف کلیدی شورای فضای مجازی استان دانست و بیان کرد: باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، نسبت به روایتگری صادقانه و تولید محتوای فاخر و تأثیرگذار برای نسل جوان و نوجوان اقدام کرد.

وی مشارکت هم‌افزای رسانه‌های مکتوب و صداوسیما را با جریان‌های فعال در فضای مجازی الزامی خواند و افزود: رسانه‌های استان باید در حوزه‌های راهبردی از جمله حفظ انسجام ملی، ترویج فرهنگ اصلاح الگوی مصرف انرژی و ارتقای مهارت‌های زندگی، بیش از پیش فعال باشند.

گفتنی است، در ادامه این نشست، اعضای شورای فضای مجازی استان به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود پیرامون تقویت محتوای بومی و سازوکارهای نظارتی بر فضای مجازی پرداختند.