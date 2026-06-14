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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲

امامی یگانه: شرکت‌های دانش‌بنیان موتور محرک اقتصاد هستند

امامی یگانه: شرکت‌های دانش‌بنیان موتور محرک اقتصاد هستند

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان با برخورداری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه و بهره‌گیری از مدیریت تخصصی، می‌توانند به‌عنوان موتور محرک اقتصاد، نقش مؤثری در رشد تولید ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با سید محمدجواد صدری‌مهر معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در سطح کشور و استان از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار هستند که قابلیت فراهم‌سازی اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری و توسعه و در نتیجه کمک به حرکت چابک‌تر چرخ‌های اقتصاد را دارند.

استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های فناور، افزود: تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی حوزه فناوری استان اردبیل جزو موضوعات مورد پیگیری در سطح ملی و استانی است.

کد مطلب 6860216

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