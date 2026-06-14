به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست با سید محمدجواد صدری‌مهر معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اظهار کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در سطح کشور و استان از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار هستند که قابلیت فراهم‌سازی اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری و توسعه و در نتیجه کمک به حرکت چابک‌تر چرخ‌های اقتصاد را دارند.

استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های فناور، افزود: تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی حوزه فناوری استان اردبیل جزو موضوعات مورد پیگیری در سطح ملی و استانی است.