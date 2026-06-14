بیش از هزار زن به دلیل جرایم غیرعمد در زندان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله جولایی، رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه کشور با اعلام اینکه هماکنون هزار و ۶۴ زن و ۲۱ هزار و ۱۷۲ مرد محکوم به جرایم غیرعمد در زندانهای کشور دوران حبس خود را سپری میکنند، اظهار کرد: این نخستین بار است که شمار زندانیان زن جرایم غیرعمد از یکهزار نفر فراتر رفته است.
وی با اشاره به تأکید مسئولان عالی قضایی بر کاهش جمعیت کیفری زندانها، بهویژه در شرایط پس از جنگ تحمیلی سوم، افزود: صدور مجازات حبس برای افراد غیربزهکار، بهویژه زنان، پیامدهای گستردهای به همراه دارد. زنان محکوم به جرایم غیرعمد ناچارند از محیط اجتماعی و خانوادگی خود جدا شده و در فضای بسته زندان زندگی کنند؛ شرایطی که میتواند آسیبهای روحی و روانی جبرانناپذیری برای آنان ایجاد کند.
رئیس هیئت امنای ستاد مردمی دیه همچنین تأکید کرد: بسیاری از این زنان دارای فرزند و افراد تحت تکفل هستند و زندانی شدن آنها علاوه بر شخص محکوم، خانواده و وابستگانشان را نیز در معرض مشکلات و فشارهای مختلف قرار میدهد.
جولایی درباره پراکندگی استانی زندانیان زن جرایم غیرعمد نیز، گفت: اگرچه تعداد این زندانیان در استانهای ایلام، سمنان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و خراسان شمالی تکرقمی است، اما بیشترین آمار مربوط به استان تهران با ۱۶۸ زندانی، فارس با ۱۰۱ مددجو و مازندران با ۱۰۰ محکوم است.
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