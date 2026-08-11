نصیری: ارتقای ایمنی راه آهن محور اصلی مدیریت سیر و حرکت است

به گزارش خبرگزاری مهر،علیرضا نصیری برازنده مدیرکل راهآهن هرمزگان در جلسه ارتقای ایمنی این اداره کل، با تأکید بر اهمیت رعایت دقیق ضوابط و مقررات ایمنی در تمامی مراحل سیر و حرکت قطارها، گفت: بررسی و تحلیل حوادث گذشته باید بهعنوان فرصتی برای شناسایی نقاط قابل بهبود، افزایش سطح آمادگی و جلوگیری از تکرار رخدادهای مشابه مورد توجه جدی قرار گیرد.
نصیری برازنده با اشاره به بررسی حوادث رخ داده در راه آهن، اظهار کرد: واکاوی دقیق علل و عوامل مؤثر در وقوع حوادث، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ ایمنی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دارد و لازم است تمامی عوامل مرتبط، با حساسیت و دقت بیشتری نسبت به اجرای مقررات و دستورالعملهای ابلاغی اقدام کنند.
وی با تأکید بر ضرورت آمادگی اداره کل در مواجهه با شرایط خاص و اضطراری، افزود: پیگیری موضوعات پدافندی و پیشبینی تمهیدات لازم برای مدیریت بحران باید بهصورت مستمر در دستور کار قرار گیرد تا در شرایط اضطرار، ضمن حفظ ایمنی سیر و حرکت، تصمیمگیری و اقدامات عملیاتی با سرعت، دقت و هماهنگی لازم انجام شود.
مدیرکل راهآهن هرمزگان همچنین رعایت دقیق مقررات عمومی سیر و حرکت را از مهمترین عوامل پیشگیری از حوادث عنوان کرد و گفت: در زمان تنظیم و تشکیل قطار، انجام عملیات آزمایش ترمز و همچنین امدادرسانی به قطارهای متوقف یا مانده در بلاک، باید تمامی ضوابط و مقررات بدون هیچگونه اغماض و با نظارت کامل اجرا شود.
نصیری برازنده تصریح کرد: ایمنی یک مسئولیت مشترک است و تحقق آن نیازمند دقت، هوشیاری، مسئولیتپذیری و پایبندی همه کارکنان و عوامل عملیاتی به مقررات است. از اینرو، تذکرات و تأکیدات لازم به واحدها و عوامل ذیربط ارائه شده و انتظار میرود با جدیت کامل نسبت به اجرای الزامات ایمنی اقدام کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: راهآهن هرمزگان با بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی و نظارتی خود، ارتقای مستمر سطح ایمنی، آمادگی در برابر شرایط خاص و تقویت مدیریت بحران را با جدیت دنبال خواهد کرد.
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