 ذخیره سدهای تهران به ۵۳۰ میلیون مترمکعب رسید

به گزارش خبرنگار مهر، راما حبیبی، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران، با اشاره به تداوم شرایط کم‌آبی و خشکسالی در کشور و استان تهران گفت: مجموع حجم مخازن سدهای تأمین‌کننده آب شرب تهران در حال حاضر ۵۳۰ میلیون مترمکعب است؛ در حالی که متوسط بلندمدت حجم ذخایر این سدها حدود ۷۵۰ میلیون مترمکعب بوده است.



حبیبی در نشست خبری شرکت آب منطقه‌ای تهران که امروز، سه‌شنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵، برگزار شد، اظهار کرد: ذخیره فعلی سدهای تأمین‌کننده آب شرب تهران حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب کمتر از متوسط بلندمدت است و این ارقام نشان می‌دهد که تهران همچنان در شرایط کم‌آبی و خشکسالی قرار دارد.



وی با اشاره به وضعیت پنج سد تأمین‌کننده آب شرب پایتخت شامل امیرکبیر، لتیان، ماملو، طالقان و لار افزود: سدهای امیرکبیر و لتیان در سال جاری از وضعیت ذخیره‌ای نسبتاً بهتری برخوردارند، اما سایر سدها همچنان با کاهش قابل توجه ذخایر مواجه هستند.



معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران ادامه داد: ذخیره سد طالقان دست‌کم ۵۰ درصد نسبت به حجم کل آن کاهش دارد. سدهای ماملو و لار نیز در وضعیت نامناسبی قرار دارند و میزان ذخیره آن‌ها به حدود ۱۰ درصد یا کمتر از ظرفیت مخزن رسیده است.



حبیبی با اشاره به شرایط اقلیمی ایران گفت: کشور ما از نظر جغرافیایی در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک از جهان قرار دارد و متوسط بارندگی سالانه در ایران حدود ۲۸۰ میلی‌متر است؛ این در حالی است که متوسط بارندگی در کشوری مانند ژاپن به حدود یک هزار و ۸۰۰ میلی‌متر می‌رسد.



وی افزود: در سال‌های اخیر و در دوره‌هایی که کشور با خشکسالی مواجه بوده، متوسط بارش حتی به رقم ۲۸۰ میلی‌متر نیز نرسیده است. در سال آبی جاری نیز مجموع بارش ثبت‌شده حدود ۱۷۴.۵ میلی‌متر بوده که فاصله قابل توجهی با متوسط بارش کشور و شرایط معمول اقلیم ایران دارد.



معاون شرکت آب منطقه‌ای تهران این وضعیت را زنگ خطری برای منابع آبی دانست و تأکید کرد: شهروندان باید همواره صرفه‌جویی، مصرف بهینه و رعایت ضوابط و پروتکل‌های مربوط به نحوه استفاده از آب را مورد توجه قرار دهند.



حبیبی تصریح کرد: نباید با بهتر شدن نسبی بارش‌ها در کشور یا استان تهران تصور کنیم مسائل منابع آبی برطرف شده یا دوره خشکسالی به پایان رسیده است؛ چراکه کشور همچنان در شرایط خشکسالی قرار دارد.



وی گفت: مجموعه ارقام مربوط به بارش‌ها و ذخایر سدها نشان می‌دهد مدیریت مصرف آب، صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف همچنان ضرورتی جدی است و بهبود مقطعی بارش‌ها نباید به‌عنوان پایان خشکسالی یا رفع کم‌آبی تلقی شود.