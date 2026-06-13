به گزارش خبرنگار مهر، سید افشین موسوی، بر اهمیت حمایت از زندانیان غیرعمد و نقش آن در کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد.
رئیس دادگستری ورامین اظهار داشت: کمک به همنوعان یک وظیفه دینی و اخلاقی است و افرادی که به دلایل غیرعمد، سهوی یا بر اثر برخی کوتاهیها گرفتار زندان شدهاند، نیازمند حمایت و همراهی خیران و نیکوکاران هستند.
وی افزود: خانوادههای این زندانیان به دلیل نبود سرپرست با مشکلات متعددی مواجه میشوند و در برخی موارد در معرض آسیبهای جدی اجتماعی قرار میگیرند، از این رو کمک به آزادی یک زندانی غیرعمد میتواند یک خانواده را از گرفتاریها و آسیبهای مختلف نجات دهد.
موسوی با بیان اینکه مشارکت در آزادی زندانیان غیرعمد دارای اجر و پاداش معنوی فراوانی است، گفت: کسانی که زمینه آزادی این افراد را فراهم میکنند، بیتردید در ثواب این اقدام خداپسندانه سهیم خواهند بود.
رئیس دادگستری ورامین ادامه داد: با آزادی فرد گرفتار در زندان، مسیر زندگی وی تغییر میکند و چنانچه از این آزادی خیر و منفعتی نصیب جامعه شود، آثار و برکات آن برای افرادی که در این امر مشارکت داشتهاند نیز منظور خواهد شد.
وی در پایان بر ترویج فرهنگ کمک به زندانیان غیرعمد و حمایت از خانوادههای آنان تأکید کرد و خواستار مشارکت بیشتر خیران در این حوزه شد.
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