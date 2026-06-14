وام بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری، با اشاره به انعقاد تفاهمنامه جدید سازمان تامین اجتماعی با بانک رفاه کارگران برای افزایش اعتبار و ظرفیت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان، گفت: طی این تفاهمنامه بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی بانک رفاه کارگران و سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حدود ۳۴۰ هزار فقره وام قرضالحسنه ۶۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمریبگیران در سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده است.
وی افزود: نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی ۴ درصد سالانه و بازپرداخت آن ۲۴ ماه از محل حقوق مستمریبگیران است.
سالاری گفت: ثبتنام متقاضیان از تیرماه آغاز و از طریق کانونهای بازنشستگی استانها و شهرها انجام میشود و در طول سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
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