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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

وام بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش یافت

وام بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش یافت

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، از افزایش تعداد و مبلغ تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از تیر ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری، با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه جدید سازمان تامین اجتماعی با بانک رفاه کارگران برای افزایش اعتبار و ظرفیت تسهیلات پرداختی به بازنشستگان، گفت: طی این تفاهم‌نامه بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی بانک رفاه کارگران و سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حدود ۳۴۰ هزار فقره وام قرض‌الحسنه ۶۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.

وی افزود: نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی ۴ درصد سالانه و بازپرداخت آن ۲۴ ماه از محل حقوق مستمری‌بگیران است.

سالاری گفت: ثبت‌نام متقاضیان از تیرماه آغاز و از طریق کانون‌های بازنشستگی استان‌‎ها و شهرها انجام می‌شود و در طول سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6859581
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • پیمان IR ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      6 1
      پاسخ
      باید کلی تو نوبت باشی الکیه
    • IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      3 1
      پاسخ
      خوبه ترقی کردیم از ۷۰تومان به۶۰ میلیون رسیدیم. بازنشتگان کشوری ۷۰میلیون ولی.......
    • ناشناس IR ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      1 1
      پاسخ
      پارتی بازی
    • ناشناس IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      2 1
      پاسخ
      اره واقعا الکیه ماالان پنج سال اسم نوشتیم فقط به کسایی که پارتی دارن میدن
    • زه‍را IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      0 0
      پاسخ
      وام ۶۰
    • فرح سرخیل IR ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      0 0
      پاسخ
      وام راهم میگیریم دو روزه خرج میشه
    • کیوان IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۴
      0 0
      پاسخ
      ممنون از بابت وام خوبتون، امید است مبلغ بالاتر رود تا استفاده مناسبی بتوان برد .. الحمدلله رب العالمین

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