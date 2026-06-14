حداد: بیش از ۳۲۰۰ مداح در آذربایجان غربی فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حداد ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی هیئت های مذهبی استان با اشاره به فعالیت سه هزار و ۲۶۴ مداح و شعرای آیینی در استان ، اظهار کرد: از این تعداد یک هزار و ۳۰۰ مداح در سطح شهرستان ارومیه فعالیت دارند.

وی واگذاری زمین برای خانه مداحان، ایجاد دانشکده یا خانه فرهنگی هیئت های مذهبی، ایجاد تعاونی مداحان را از نیازهای این جامعه مذهبی عنوان کرد و افزود: امروز با توجه به اهمیت نقش مداحان در مناسبت های مهم و ملی مذهبی رفع نیازهای این شبکه ضروری است.

وی با اشاره به حضور پررنگ جامعه مداحان در ایام جنگ تحمیلی علیه کشورمان گفت: حضور جامعه مداحان در ایام جنگ در کنار مردم در خیابان نشان دهنده اهمیت نقش شبکه هیئت های مذهبی در برهه های حساس کشور است باید از این حضور حمایت و قدردانی شود.

۹۲۰ هیئت مذهبی دارای مجوز در ارومیه فعالیت می کنند

سجاد حاجی زاده مدیر بسیج مداحان استان نیز با اشاره به نقش آفرینی بیش از ۳۰۰ نفر از مداحان در تجمع شبانه ارومیه بر رفع بیمه و اشتغال جامعه مداحان تاکید کرد.

مسئول شورای هیئت های مذهبی ارومیه نیز در این نشست از فعالیت ۹۲۰ هیئت مذهبی دارای مجوز در ارومیه خبر داد و گفت: در ایام محرم امسال با بلوک بندی محلات هیئت های مذهبی برای برگزاری آیین های عزاداری به صورت محله ای ساماندهی شده اند.

رسول اقدمی ادامه داد: در این راستا ۱۲ بلوک در سطح محلات استان تعیین شده و هیئت های عزاداری بر اساس این بلوک ها در ایام ماه محرم عزاداری می کنند.