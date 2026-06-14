به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عباس سروش در نشست ملی توسعه و هوشمندسازی زیرساخت‌های فناورانه حوزه بین‌الملل در دانشگاه‌های کشور که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد اظهار کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر همواره در بسیاری از عرصه‌ها پیشگام بوده و سابقه این پیشگامی به دهه‌های گذشته بازمی‌گردد. این دانشگاه در مقاطع مختلف، از جمله در دوران دفاع مقدس، اقدامات نوآورانه‌ای را پایه‌گذاری کرده که بعدها به سایر دانشگاه‌ها و مجموعه آموزش عالی کشور تسری یافته است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست افزود: امیدواریم این اجلاس نیز در زمره همان اقدامات اثرگذار قرار گیرد و نتایج و دستاوردهای آن به دیگر دانشگاه‌ها و مجموعه آموزش عالی کشور منتقل شود تا زمینه توسعه و ارتقای فعالیت‌های بین‌المللی فراهم شود.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه آینده آموزش با سرعتی بی‌سابقه در حال تغییر و تحول است، تصریح کرد: در طول دهه‌های گذشته ابزارها و روش‌های آموزشی دستخوش تغییرات متعددی شده‌اند، اما پیش‌بینی می‌شود شتاب این تحولات در سال‌های آینده بیش از گذشته باشد. از این رو، کشورها و مؤسسات آموزشی که زودتر به سمت آینده‌پژوهی، آینده‌نگری و طراحی سازوکارهای متناسب با تحولات حرکت کنند، از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار خواهند بود.

سروش ادامه داد: در جلسات تخصصی و اتاق‌های فکر حوزه آموزش، به صورت مستمر روندهای جهانی و اقدامات دانشگاه‌های برتر دنیا در زمینه شیوه‌های نوین آموزشی، ابزارهای مورد استفاده و ظرفیت‌های ناشی از تحولات هوش مصنوعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به شرایط آموزش بین‌الملل در کشور گفت: تجربه ایران در جذب گسترده دانشجویان بین‌المللی قدمت زیادی ندارد و شاید حدود دو دهه از توسعه جدی این حوزه می‌گذرد، اما امروز برخی دانشگاه‌های کشور موفق شده‌اند هزاران دانشجوی خارجی جذب کنند. افزایش تعداد دانشجویان بین‌المللی، ضرورت بازنگری در شیوه‌های پذیرش، آموزش‌های کلاسیک و آموزش زبان فارسی را بیش از پیش نمایان می‌کند.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: نباید تصور کنیم روند فعلی جذب دانشجویان خارجی همواره با همین سرعت ادامه خواهد داشت، چرا که کشورهای منطقه و رقبای ما نیز برای جذب این دانشجویان برنامه‌ریزی خواهند کرد. به همین دلیل لازم است بسته‌های آموزشی، چه در حوزه دوره‌های منجر به اخذ مدرک و چه در زمینه آموزش زبان فارسی، زبان انگلیسی و دوره‌های آزاد، به گونه‌ای طراحی شوند که علاوه بر کیفیت، از نظر اقتصادی و سهولت دسترسی نیز رقابت‌پذیر باشند.

وی با قدردانی از اقدامات وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان در زمینه توسعه آموزش‌های ترکیبی و مجازی، اظهار کرد: فراهم شدن امکان استفاده از شیوه‌های ترکیبی و برخط در برخی دوره‌ها، گامی مهم در توسعه آموزش بین‌الملل محسوب می‌شود و بدون تردید هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های ارتباطی و ایجاد سکوها و پلتفرم‌های آموزشی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت این حوزه ایفا کند.

سروش تلاش‌های معاونت بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همکاری آن با شرکت‌های دانش‌بنیان را قابل تقدیر دانست و افزود: دانشگاه‌ها باید از سرمایه اعتبار و اعتماد خود برای توسعه همکاری‌های مشترک با بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان بهره ببرند. این همکاری‌ها در صورتی که در چارچوبی مشخص و پایدار شکل بگیرد، می‌تواند دستاوردهای ارزشمندی برای نظام آموزش عالی به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر طی حدود ۱۵ سال گذشته همکاری مستمری را با بخش خصوصی فعال در این حوزه دنبال کرده و امروز این تعامل به نقطه‌ای رسیده است که امکان اجرای مشترک پروژه‌های هوشمندسازی آموزش، به ویژه در حوزه آموزش زبان فارسی، زبان انگلیسی و حتی ارائه دروس دانشگاهی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین فراهم شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پایان با تأکید بر آمادگی این دانشگاه برای انتقال تجربیات خود به وزارت علوم و سایر دانشگاه‌های کشور، اظهار کرد: هر تجربه‌ای که در این مسیر به دست آمده، در اختیار مجموعه آموزش عالی قرار خواهد گرفت و امیدواریم همکاری‌ها و تعاملات شکل‌گرفته در این حوزه، تداوم یافته و به صورت پایدار ادامه پیدا کند.