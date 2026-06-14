پیگیر اضافه شدن ۲ بازیکن ایرانیِ خارج نشین به تیم ملی بسکتبال هستیم

محسن معزی فر دبیر فدراسیون بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری تمرینات تیم ملی برای برگزاری دیدار معوقه پنجره دوم انتخابی جام جهانی و همچنین حضور در پنجره سوم این رقابت ها گفت: همه بازیکنان دعوت شده در اردو حضور دارند و زیر نظر مانولوپولوس پیگیر تمرینات شان در سالن زنده یاد محمود مشحون هستند. البته امکان دارد ترکیب اردونشینان با حضور بازیکنان جدید دستخوش تغییراتی شود.

وی در این زمینه به معرفی ۲ بازیکن ایرانی توسط سرمربی یونانی تیم ملی که در دیگر کشورها مشغول به بازی هستند، اشاره داشت و ادامه داد: این بازیکنان توسط مانولوپولوس به فدراسیون معرفی شده اند. او خواستار حضور آنها در اردوی تیم ملی شده تا وضعیت شان را برای قرار گرفتن در ترکیب نهایی بررسی کند.

دبیر فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: این بازیکنان ایرانی الاصل هستند اما به دلیل حضور خارج از کشور، سابقه ای در تیم ملی ایران ندارند. با این حال سرمربی یونانی تیم ملی که عملکرد و شرایط کلی آنها را زیر نظر داشته، خواستار مهیا شدن شرایط برای ارزیابی و آنالیز دقیق تر آنها شده است. فدراسیون بسکتبال هم پیگیر است تا با انجام اقدامات لازم، زمینه حضورشان در اردو فراهم کند.

معزی فر در پاسخ به این پرسش که «این بازیکنان برای حضور در انتخابی جام جهانی مد نظر هستند یا بازی های آسیایی ناگویا؟»، گفت: دعوت از این دو بازیکن و حضورشان در اردوی تیم ملی به منزله قرار گرفتن قطعی در ترکیب تیم ملی نیست. با این حال با درخواست مانولوپولوس، اسامی آنها در فهرست اولیه (لانگ لیست) تیم ملی برای انتخابی جام جهانی و بازی های آسیایی قرار داده شده است.

وی تصریح کرد: در صورتیکه شرایط سفر این دو بازیکن ایرانی الاصل مهیا شده و آنها به اردوی تیم ملی ملحق شوند و بتوانند نظر مثبت کادر فنی را جلب کنند، با تائید سرمربی در ترکیب تیم اعزامی به انتخابی جهان قرار می گیرند. در غیر اینصورت هم پیگیری ها را ادامه می دهیم تا بتوانیم از آنها در اردوی آماده سازی برای بازی های اسیایی ناگویا استفاده کنیم.

دبیر فدراسیون بسکتبال خاطرنشان کرد که تیم ملی برای برگزاری دیدارهای خود در انتخابی جام جهانی، ۴ تیر عازم اردن می شود و در صورت امکان پیش از آغاز دیدارهایش، برگزارکننده دیدارهای تدارکاتی در امان خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه ارائه شده از سوی فیبا، تیم ملی بسکتبال باید ۸ تیر در اردن برگزارکننده دیدار معوقه پنجره دوم انتخابی جام جهانی برابر سوریه باشد و سپس برای حضور در پنجره سوم انتخابی جام جهانی آماده شود.

دیدارهای این پنجره هم برابر اردن و سوریه برگزار می شود اینگونه که دیدار برگشت با اردن ۱۱ تیر و دیدار برگشت با سوریه ۱۴ تیر برگزار می شود. امان محل برگزاری هر دو دیدار از سوی فیبا اعلام شده است.