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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷؛

حضور حامد حدادی کنار ملی‌پوشان بسکتبال در ۳ دیدار پیش رو

حضور حامد حدادی کنار ملی‌پوشان بسکتبال در ۳ دیدار پیش رو

تیم ملی بسکتبال در حالی طی روزهای برگزارکننده دیدارهای خود در پنجره دوم و سوم انتخابی جام جهانی خواهد بود که حامد حدادی طی سفر به اردن، کنار بازیکنان این تیم قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی بسکتبال ایران به منظور حضور در دیدار معوقه پنجره دوم و همچنین رقابت‌های پنجره سوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷، راهی اردن شده است تا در سه دیدار مقابل تیم‌های ملی سوریه و اردن به میدان برود.

در همین راستا، محسن شاه‌علی سرپرست تیم ملی، به دلیل شرایط جسمانی مادر خود که هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری است، نتوانست کاروان تیم ملی را در این سفر همراهی کند.

با توجه به ضرورت حضور نماینده فدراسیون در کنار تیم ملی و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در روند امور اجرایی، محسن معزی‌فر دبیر فدراسیون بسکتبال، امشب عازم اردن خواهد شد تا در کنار ملی‌پوشان حضور داشته باشد.

همچنین حامد حدادی، اسطوره بسکتبال ایران، نیز به همراه محسن معزی‌فر راهی اردن می‌شود تا با حضور در کنار تیم ملی، به کادر فنی و ملی‌پوشان در مسیر آماده‌سازی و برگزاری این رقابت‌ها کمک کند.

کد مطلب 6873269

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